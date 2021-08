annonse

Det amerikanske forsvaret opplyser at USA har gjennomført et luftangrep mot et kjøretøy som var på vei til flyplassen i Kabul. Bilen skal ha hatt eksplosiver og minst en selvmordsbomber.

– Amerikanske styrker utførte et luftangrep i selvforsvar mot et kjøretøy i Kabul, og eliminerte en umiddelbar trussel fra IS-K, sier Bill Urban, talsperson for USAs sentralkommando.

IS-K er den afghanske grenen av Islamsk Stat (IS). De har tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet torsdag som drepte minst 13 amerikanske soldater og mer enn hundre og seksti afghanere rett utenfor flyplassen.

– Betydelige sekundære eksplosjoner fra kjøretøyet indikerer at det var store mengder eksplosiver der, sier Urban.

Også en talsmann for Taliban bekrefter at et kjøretøy med minst en selvmordsbomber ble rammet i angrepet.

