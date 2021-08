annonse

annonse

Saken har ført til en rekke demonstrasjoner i New Delhi i India.

En prest og tre andre menn er tiltalt for gjengvoldtekt og drap.

Jenta skal ha blitt voldtatt og drept etter at hun gikk til et krematorium for å hente vann.

annonse

Ifølge jentas mor ble hun fortalt at datteren var død som følge av elektrosjokk. Mennene skal også ha sagt at hvis hun meldte saken til politiet, så kom legene til å fjerne organene hennes og selge dem etter obduksjonen, skriver NTB.

Les også: 230 millioner flere fattige i India som følge av koronapandemien

Politiet skriver at de har nulltoleranse for forbrytelser mot kvinner og jenter, og at det derfor er tatt ut tiltale mindre enn 30 dager fra ugjerningen ble begått.

annonse

I 2019 ble det i snitt anmeldt nesten 90 voldtekter av kvinner og jenter i India hver eneste dag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474