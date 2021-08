annonse

Litt om det som skjer i Norge

Arendalsuka 2021 førte meg litt djupare inn i problematikk vi står i i vår tid.

Ikledd ei gul tskjorte, besøkte eg fleire stands og arrangement, nokon av dei saman med Veslemøy Lian. For to år sidan hamna ho oppi SIAN sitt arrangement i Trondheim. Sjokkert over all valden ho såg frå motdemonstrantar, bestemte seg for å gjera noko med det. Ho fekk laga tskjorter og hettegenserar med teksten «Størst av alt er ytringsfriheten» på.

Vi troppa opp i UiA sitt telt der ytringskultur var tema. Redaktøren for Fædrelandsvennen peika på oss frå scenen og sa: «Tror dette er viktig i vår tid». At han ikkje er trygg på visse sider ved vår tids konfliktar, viste han ved å sei:

«Det kan være krevende å ha uvaksinert som venn,» og «Hvordan vil det være å invitere klimaskeptikere inn i debatten.» Begrensa ytringsfridom der, altså.

I håp om å få formidla mine bekymringar rundt det som skjer av ytringsukultur frå norske parti og organisasjonar, mota eg meg opp til å gå til både LO og AP sine stands. At deira medlemmer kan vera med på offentleg uro, utøva vald og indirekte forsvara valdsideologien islam er ufatteleg for meg. Dama på LO-standen blei emosjonell og sa at ho støtta innvandrar som blei utsette for vald frå vår kultur. Ho snudde ryggen til meg så eg ikkje fekk spurt om ho tenkte på alle dei som blir utsette for vald frå innvandrarar. Med det bekrefta ho venstresida sin woke-tankegang.

Til AP-standen hadde eg følgje med Veslemøy Lian. Mannen som sto der, nekta blankt på at AUF har vore med på å utøva vald. Veslemøy bekrefta det eg sa, for ho har personleg erfart det. Mannen snudde ryggen til oss. Med det bekrefta han at skottet til realitetar er vasstett.

Mitt dristigaste stunt gjorde eg i bystyresalen seinare på dagen. Temaet var vald som virkemiddel i det offentlige ordskiftet. Dei starta med video frå eit SIAN-arrangement der unge menn tok seg over politisperringane, men dei sa ikkje kva gruppe dei representerte.

Politidirektør Bjørndal sa at politiet hadde fått auka tillit hos minoritetsgrupper, noko som var godt å høyra. Vidare sa ho at ytringar kunne være både ufyselege og hatefulle, men at dei likevel måtte forsvare ytringsfridommen.

Sindre Bangstad er sosialantropolog. Hans framlegg var vinkla mot oppblomstring av anti-islamske grupper. Eldre og folk på høgresida viser større aksept for SIAN enn dei på venstresida. Kan det vera noko med islam som eldre ser? Eg såg det ikkje før eg las Koranen og fekk sjokk. No veit eg at islam er meir politisk ideologi enn religion.

I arrangøren sitt programmet står det: «Når vold benyttes som et virkemiddel til å fremme eget politisk syn eller markere motstand mot andres, har det et preg av politisk ekstremisme.» Alle fire paneldeltakarane snakka om høgreekstremisme, men den valden dei viste videoklipp av, sto truleg aktøra frå venstresida og islam for.

Då dei opna for reaksjonar, kasta eg meg frampå og sa noko slikt som: «Kvifor har de ikkje nemnt venstreekstreme Antifa og Tjen folket, grupper som gong etter gong utøver og får andre med seg på vald i det offentlege ordskiftet?» I farten gløymde eg muslimar og vanlege norske organisasjonar.

Ved arrangementets slutt gjekk eg meg fram og spurte politidirektøren om ikkje det er så at motdemonstrantane til SIAN bryt lova om offentleg ro og orden og i tillegg hindrar andre sin ytringsfridom. Ja og nei, meinte ho. Har politidirektøren gitt etter for politisk korrekthet? Vår eigen politisjef, Krogstad, sa til Agderposten at det ikkje er lov å forstyrra arrangement og at det heller ikkje er lov til å trakassere folk. På telefonen svarte han meg seinare at dette er vanskeleg, og at dei ikkje har rettspraksis å støtta seg på. Ingar Grøndahl, superentusiast på grunnlova, har peika på nokre aktuelle paragrafar for meg: § 98 om at alle er like for loven. Teksten sier nei til forskjellsbehandling. § 100 om at ytringsfridom bør finna stad og at frimodige ytringar er tillatne for alle. §101 Alle kan møtast i fredelege forsamlingar og demonstrasjonar. § 102 Alle har rett til respekt for sin kommunikasjon.

Anna Bråten frå SIAN blæs i trompeten under ein tale med Erna Solberg. Ho blei raskt stoppa under henvisning til politilovens §7. Å lika SIAN eller ikkje; kor har det blitt av likhet for loven? Skal den brukast ut frå status og sympati eller ut frå det marxistiske tankegodset om offer og overgripar? Eller ut frå frykt for at den islamske aggresjonen har blitt uhandterleg?

Det siste arrangementet mitt denne Arendalsuka opplevde eg som rett og slett tragisk. Heilt i tråd med minneskriftet etter 22. juli; «Aldri tie – aldri glemme», kom dei seg ikkje ut av tankegodset sitt om høgreekstremisme. Ikkje eitt ord om Breivik og hans forvirra sinn. Ikkje eitt ord om at han beundra islamsk jihad. AUF–leiar Astrid Hoem uttrykte ekte frykt for dei høgreekstreme kreftene, og det er ikkje så rart dersom ho blir innesperra i den blindgata.

Finnes det forklaringar på dette som skjer med samfunnet vårt?

Vi skal ikkje skjæra alle under den same kammen, og eit fenomen uttrykkjer seg i ulik grad. Det fenomenet eg tenkjer på no, er tiltrekkingskrafta mellom den politiske venstresida og totalitære ideologiar som islam. Eg har to bøker om fenomenet. Dei er skrivne av kjende samfunnsdebattantar med røter i det kommunistiske Europa. Dei skriv om venstresida si lefling med totalitære ideologiar, og dei viser til psykologiske mekanismar som ligg til grunn for fenomenet.

James Glazow siterer ein annan når han skriv at venstresida ikkje kan akseptera tanken på at patologiske massebevegelsar eksisterer, og at dei engasjerer seg i drap for irrasjonelle og nihilistiske hensikter. Det var lite kritikk å høyra om Sovjetunionen og Kina i mitt venstreorienterte oppvekstmiljø.

Både Glazow og David Horowitz nemner at islam og den politiske venstresida har eit framtidig utopia som mål; ei jord der fred herskar, utopia fordi strategiane for å nå dit inkluderer undertrykking av menneske. Då kan det ikkje bli fred, fordi mennesket sitt behov for autonomi kan ikkje undertrykkjast i lengden.

Horowitz nemner venstresida og islam sine felles fiendar; USA og Israel. Khomeini introduserte termene Den store satan og Den vesle satan. Målet til begge ideologiane er sosial rettferd gjennom likt utkomme. Det kan berre skje gjennom totalitær styring. Liberalistar har like muligheter som visjon.

Glazow er den som går mest inn i det psykologiske. Det er for sårbart til å skriva noko særleg om her, men eg vil nemna fenomenet hat, fordi det uttrykkjer seg så sterkt på SIAN-demonstrasjonar. «Nazi-svin, nazi-svin, kom deg ut av byen min,» kan dei ropa utan stans og med trommeakkompagnement. «Hele Oslo hater SIAN», var visa sist laurdag. Unge kvinnestemmer skreik som i desperasjon. Eg har blitt fortalt at dei og har skrike: «Vi skal drepe sian–nazister.»

Kor kjem dette hatet frå? Eg har vore engasjert i ein tradisjon som heiter NonViolent Communication. Der lærer vi at alt vi gjer, gjer vi for å få behov møtt. Rettferdighet er ikkje eit grunnleggjande behov, men det å bli verdsett er. Å høyra til, å bli støtta, å få uttrykkja oss like så. Behov som kan vera vanskeleg å få møtt i vår mangfaldige tid og under totalitære strukturar kan vera behova for meining og det å sjå samanhangar. For tida manglar mange unge håp.

SIAN-talarane seier at dei satsar livet for å informera om islam. Dei har funne meining i det. Mange er kritiske til metodane deira, men har dei brukt fysisk vald? Gjer dei noko ulovleg? Ein ting er sikkert: Dei får fram noko av ei fenomena som Glazow og Horowitz skriv om. Begge to ser det som skjer. Det gjer Robert Spencer og. Det er ikkje konspirasjonsteori, som venstresida trur, men eit faktum at islam arbeider mot global makt. Det står i skriftene som ein forpliktelse for muslimar, og det blir sagt høgt og tydeleg, bl.a. i Hamas sitt charter og i Det Muslimske Brorskapet sitt «An Explanatory Memorandum». Ein IS-talsmann seier det slik: «Om Allah Vil, skal vi ta Paris før Roma … Vi vil ha Jerusalem og Kairo… Og muslimar skal komma tilbake som leiarskap over alt.»

Finnes håp?

I ein tale nyleg sa presten Einar Gelius: «Nesten ingen våger å si at islam går på tvers av menneskerettigheter, likeverd, frihet og demokrati. Det er nesten ingen som tør å gå i konfrontasjon med det som er islams verdigrunnlag; nemlig tvang, underkastelse og ufrihet.»

HRS og nokon til tør, men dei blir kalla høgreesktreme. Eg håpar Arendalsuka tør i 2022, for størst av alt er ytringsfridommen.

