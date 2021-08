annonse

Du har kanskje allerede hørt Klimabrølet? Mange har brølt så høyt de kan i fire år allerede. Målet med brølingen? Jo, foreningen som står bak ønsker å få politikerne til å lytte og til å igangsette tiltak for å hindre at den globale oppvarming overstiger 2 grader. Men, har du hørt om oljebrølet?

Har du ikke hørt om Oljebrølet, sier du. Vel, vel, det er kanskje ikke så rart, for i motsetning til Klimabrølet som ble etablert allerede for fire år siden, er det knappe fire dager siden Facebook-gruppen Oljebrølet ble lansert.

Men, selv om Rom som kjent ikke ble bygget på en dag, har de oljevennlige brølerne nesten greid å bygge en folkebevegelse på bare fire dager. De har iallfall allerede rukket å få over 110.000 medlemmer, og volumet må tydeligvis bli skrudd opp hver time, for nå er lydnivået allerede blitt så høyt at man må være temmelig tunghørt om man skal kunne kunne unngå å høre Oljebrølet.

– Jeg har fått med meg klimabrølet. Mye av det de holder på med er å få slutt på oljeproduksjon. Da kjente jeg at det begynte å brøle inni meg også, forteller Helene Sørbu, som bor på Dokka og opprettet den hurtigvoksende Facebookgruppen, til Stavanger Aftenblad.

Gruppa Oljebrølet dukket opp på Facebook samme dag som Klimabrølet 2021 startet, fredag 27. august. Formålet med gruppa var å lage en motvekt til klimabrølet.

– Jeg synes det er veldig artig å være vitne til den eksplosjonen, men jeg må ærlig innrømme at det er litt skremmende også, forteller Sørbu til Stavanger Aftenblad og legger til at hun ikke er professor, hverken i olje eller energi, men bare et helt vanlig menneske.

Helene Sørbu har en mening om at olje er nødvendig og hvorfor den er nødvendig. Det er den meningen hun har lagt ut på nettet og som hun åpenbart har fått massivt gehør for.

På spørsmål fra lokalavisen om hvorvidt hun synes det er greit å både være medlem i Miljøpartiet De Grønne og å melde seg inn i Oljebrølet, svarer hun kjapt; Selvfølgelig!

– Jeg er sikker på at det finnes folk i både MDG, SV og Rødt som støtter videre norsk oljeproduksjon. Det er ikke bare høyresiden, sier den frittalende damen som forøvrig får full støtte for sitt engasjement fra sin ektemann, den ikke mindre frittalende stortingsrepresentanten for Fremskrittspartiet i Oppland, Morten Ørsal Johansen.

Har du lyst til å sjekke hvor mange som oljebrøler akkurat nå, kan du forøvrig gjøre det her.

