Det er brukt milliarder av dollar på å trene afghanske soldater og politi. Nå blir de også en byrde på hjemlige integreringsbudsjetter.

– Jeg er trist og lei meg, sier sjefen for de norske spesialstyrkene.

– Det synes som om Vesten har kapitulert fullstendig, sier tidligere etterretningsoffiser og nå Resett-redaktør Helge Lurås.

Vesten vs. Islam/Taliban

Det har vært en kamp om ideologi og systemer. Mellom ett inspirert av demokrati, FNs menneskerrettighetserklæring, like muligheter for gutter og jenter og et annet inspirert av islam.

De afghanerne som har jobbet på lag med Vestens personell antas nå å være i så stor fare for represalier etter at Taliban har tatt kontroll i landet, at deres eneste redning er å bli bosatt i et annet land.

Hvor mange dette til slutt kommer til å dreie seg om, er uvisst. Det samme er hvem som skal defineres som å ha samarbeidet med Vesten. Er det bare de som har blitt lønnet direkte fra land som Norge eller også de som ble lønnet gjennom den afghanske staten?

I tilfellet med den såkalte Crisis Response Unit 222 virker norsk tilnærming å være at disse spesialpolitisoldatene skal få opphold i Norge. I det minste om man skal tolke et intervju på NRK med generalmajor Torgeir Gråtrud (59).

– Jeg er svært bekymret og urolig, sier han til NRK.

Gråtrud er sjef for de norske spesialstyrkene. For 14 år siden var han med på å etablere eliteavdelingen Crisis Response Unit 222 i Afghanistan.

Etableringen og opplæringen av den afghanske spesialenheten i Innenriksdepartementet «står igjen som det viktigste bidraget Norge gjorde i Afghanistan,» skriver NRK selv om ordet «står igjen» kanskje ikke er helt dekkende.

– CRU-en var like før regimets kollaps en av verdens beste og mest erfarne på kontraterror. De var i verdensklasse, forteller Gråtrud.

Men soldatene fikk beskjed fra høyere hold om å legge ned våpnene og la Taliban innta Kabul. De ga seg derfor uten kamp. Det bekrefter det norske spesialmiljøet. Nå leter angivelig Taliban etter dem og ifølge kilder skal noen allerede være drept.

– Jeg er trist og lei meg. Jeg tenker på soldatene og familiene deres. Mange av dem kjenner jeg godt. De er gode venner og mine kamerater. De er våre våpenbrødre og skal aldri bli glemt av oss. Det er jævlig det som skjer, forteller Gråtrud.

Måten Crisis Response Unit 222 ble trent opp på kaller man angivelig for «den norske modellen». NRK skriver følgende:

«CRU 222 ble etablert i 2007 etter et norsk initiativ. Avdelingen skulle bygges opp med afghansk personell. De skulle trenes opp av norske instruktører fra Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. I motsetning til det som var vanlig i Nato, lanserte Norge noe de kalte «Den norske modellen». Det gikk ut på at de norske instruktørene skulle utføre oppdragene sammen med afghanske soldater. I tillegg skulle de leve, spise, sove, jobbe og bo sammen. Nordmenn og afghanere skulle stå i fremste rekke skulder ved skulder.»

Dette har dermed medført et særlig bånd mellom norske spesialstyrkemiljøer og disse afghanerne.

«Daglig er de i kontakt med sine norske kamerater. Afghanerne ber om råd og hjelp. Nordmennene stiller opp så godt de kan,» skriver NRK og fortsetter: «Derfor er Torgeir Gråtrud så urolig. Dette handler ikke bare om å være offiser og leder. Han merker at det også er følelser involvert. Både han og resten av avdelingen kjenner på et tungt ansvar. Nato og Norge reiste hjem. Afghanerne ble igjen. Nå er de overlatt til seg selv.»

Allerede timer etter kollapsen startet angivelig arbeidet med å få de afghanske soldatene ut av Afghanistan. NRK skriver at soldatene i avdelingen sto høyt opp på listen over dem norske myndigheter ville få ut så raskt som mulig.

– Vi kan bekrefte at noen har kommet seg ut, mens andre fortsatt er i Afghanistan. Vi kan ikke fortelle hvor mange det er eller hvor de befinner seg. Vi kan heller ikke si hvor mange som er kommet til Norge. Selv om evakueringsoperasjonen som UD ledet er avsluttet, så vil det arbeidet fortsette. Vi kan derfor ikke gå i detaljer, forteller Eystein Kvarving ved Forsvarsstaben.

CRU-enheten som Norge hadde eierskapet til var en antiterrorenhet på ca 300 mann.

Sikkerhetsstyrkene totalt var på papiret ca. 300.000 mann stor. I tillegg kommer lærere, byråkrater og politikere som på sett og vis jobbet for et vestliginspirert system, det Taliban anser som fiendtlig til islam.

– Fullstendig nederlag

– Med evakueringen av stadig flere av de trolig mest vestligorienterte afghanerne og de som har blitt gitt utdannelse og opplæring etter vestlige prinsipper, blir den befolkningen som er igjen stadig mer prisgitt innflytelsen fra Taliban, sier Resett-redaktør Helge Lurås i en kommentar.

Han sier han forstår de norske soldatene og offiserene som har jobbet med afghanere og som nå vil hjelpe dem ut.

– Det er menneskelig å ville hjelpe folk man har jobbet sammen med og som nå er i livsfare.

Lurås tror også risikoen for represalier er reell.

– Taliban er islamske fanatikere og de finner nok av inspirasjon fra profeten Muhammeds eksempel slik den er gjengitt i Koranen og hadithene på nådeløs behandlig av sine fiender, sier Lurås.

Han har nylig gitt ut boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion sammen med Shurika Hansen. Der fortelles historien om Muhammeds rolle som krigsherre, erobrer og politisk ideolog.

Men Lurås sier også at kostnadene kommer til å bli enorme. De folkene som nå blir evakuert til Norge må tas hånd om av staten. I mange tilfeller vil de komme med familie også. Hver person kan komme til å bli en nettokostnad på 10-20 millioner kroner.

Han mener vi i tillegg må reflektere over at desto mer Afghanistan tømmes for folk som var de mest synlige motstanderne av Taliban, desto vanskeligere blir det å tenke seg at det utvikles motstand mot Taliban og islamsk dominans intern i landet.

– Det synes som om Vesten har kapitulert fullstendig, sier Lurås. – Disse menneskene vi nå evakuerer, kommer aldri til å dra tilbake. Snarere kommer de til å fungere som brohoder for enda mer migrasjon ut av Afghanistan.

– De som nå blir igjen er dermed de mest uutdannede eller rene, fanatiske støttespillere av Talibans versjon av islam, sier Lurås og mener dette kommer til å utgjøre en betydelig strategisk utfordring for Vesten.

– Islam er en betydelige politisk kraft. Islam er ikke død. Det har ikke minst Talibans seier mot styrker vi har trent og finansiert i tjue år igjen vist oss.

Han mener norsk journalister og politikere i de fleste tilfeller er helt kunnskapsløse om islam.

– Beklageligvis er det slik at Muhammed vant frem mot sine i utgangspunktet mye mer ressurssterke fiender med bruk av vold og trusler.

Muhammed «satte skrekk i sine fiender» og det er akkurat det Taliban også har gjort og gjør, hevder Lurås.

