annonse

annonse

Manchester Uniteds Edinson Cavani, som gjerne ville spille for Uruguays landslag til tross for at han i så fall risikerte å måtte sitte i karantene ved hjemkomst, er fjernet fra troppen og kan dermed likevel spille for Solskjær.

Mange av Premier League-lagene har reagert negativt på at spillere som drar på landslagsoppdrag må i karantene og har nektet dem å reise.

Det gjaldt også Manchester Uniteds Edinson Cavani, som spiller med nummer 7 på brystet som risikerte karantene ved hjemkomst etter VM-kvalifiseringskampene.

annonse

Ifølge Manchester Evening News har Uruguays fotballpresident Ignacio Alonso tidligere uttalt at han trodde det ville løse seg for Cavani, og nå har det også på et vis gjort det fordi innkallelsen hans til landslagsspill nå er trukket tilbake.

Cavani, som så langt tilbake som i 2012 sto oppført på oppført på tiendeplass i The Guardians liste over verdens beste fotballspillerne, må derfor se landslagskollegaene kjempe om VM-plass på TV, men blir til gjengjeld tilgjengelig for Solskjær i Premier League om fjorten dager.

Hvorvidt han får spille noe særlig mer for klubben denne sesongen er derimot mer tvilsomt etter at Solskjær sikret seg selveste Cristiano Ronaldo fra Juventus for til sammen rundt 250 millioner norske kroner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474