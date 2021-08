annonse

En 58 år gammel mann erkjenner straffskyld for dobbeltdrapet på et hospits i Bergen i fjor. Mannen sa at drapene hadde utspring i en krangel om betaling for hasj.

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet mener at drapene ble begått på et hospits dagen i forveien.

En 58 år gammel bergenser er sammen med to andre tiltalt for å ha begått de to drapene med kniv og øks. I tillegg er to andre tiltalt for bevisfjerning. Da rettssaken startet i Hordaland tingrett mandag, erkjente 58-åringen straffskyld for drapet på Jan-Øystein Ask Hilby, skriver VG.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld for drapet på Silje Helen Kvandal (29), svarte tiltalte:

– Ja, med forbehold.

Forsvarer Einar Råen opplyser at de vil komme tilbake til hva som ligger i dette forbeholdet.

Endret forklaringen sin

Statsadvokat Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter sa søndag til NTB at mannen i første avhør tok på seg all skyld for det brutale voldsangrepet på rom 305, men at han senere har endret forklaringen sin for politiet.

– Han erkjenner å ha påført henne stikk, men nekter for å ha brukt øks, sa Hordnes.

Lånte hasj til de avdøde

I retten mandag sa den tiltalte 58-åringen, ifølge Bergens Tidende , at han i desember 2019 hadde lånt de to avdøde hasj slik at de kunne selge den for å tjene penger til julepresanger.

– I god tid før drapene hadde jeg kontakt med begge for å høre om de ikke hadde tenkt å begynne å betale tilbake, men jeg ble holdt for narr, sa mannen.

Han sa han ble oppsøkt av Hilby lørdag 12. januar, og at han ble truet.

– Jeg opplevde det vanvittig krenkende å bli lurt, sa 58-åringen om bakgrunnen for drapene.

Tok selfie med avdøde

En annen av de drapstiltalte, en 34 år gammel polakk som jobbet som nattevakt på hospitset, skal ifølge påtalemyndigheten ha skrudd av overvåkingskameraene. Han skal også ha tatt en selfie med avdøde Hilby.

Han har i avhør erkjent at han skrudde av kameraene og fjernet harddisken, men sier at han ikke erkjenner straffskyld for drap.

Den tredje drapssiktede, en 24-åring som bodde på hospitset, nekter straffskyld for drap. Ifølge tiltalen holdt vedkommende vakt utenfor rommet mens drapene ble begått.

Tiltalt møtte ikke

En 38-åring som er tiltalt for bevisfjerning i saken, møtte ikke opp da rettssaken startet i dag, ifølge VG.

Rundt to timer etter at rettssaken startet, var mannen på plass i salen. Han erkjente seg da skyldig etter tiltalen.

Den femte tiltalte i saken, en 34 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha ryddet og kjørt de døde bort fra hospitset, erkjente straffskyld for forsøk på å fjerne bevis.

