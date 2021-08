annonse

Hjertevarmen som blomstret under flyktningkrisen i 2015 har endt opp med å bli til en høy grå mur. Men man snakker ikke om det, man bare lukker øynene og tenker at dette er til det beste.

Det tok lang tid. Det har vært for mange som har fantasert om visjonen multikultur. De har fått ytret seg ukritisk i gammelmedia, og de som har sagt dem i mot er rasister og så videre. Slik har det foregått helt til realitetene begynte å trenge seg inn. En av de få som fremdeles uttaler seg er Karin Andersen fra SV.

Rune Berglund Steen derimot slutter i Antirasistisk senter etter hele elleve år i bransjen. Han ser vel etter et nytt beite. Med hans kompetanse bør han vel få jobb i Faktisk.no eller Filter Nyheter, om ikke så kan de nok opprette en stilling som spesialrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Det ble mye støy da Donald Trump ville bygge en mur på grensen mot Mexico. Det var ikke måte på hvor ille det var. Men det er få som kritiserer Hellas for å bygge en mur på grensen mot Tyrkia, eller Bulgaria og Ungarn. Tyrkia bygger en mur mot Iran. Det nye nå er Hviterussland. På grunn av landets udemokratiske fremferd har EU innført sanksjoner mot Lukasjenkos regime. Som svar har Hviterussland sendt migranter mot EUs grenser. Dette har ført til at Litauen, Latvia og Polen har satt opp piggtrådgjerder på grensen. Men det er ikke bare yttergrensen, Makedonia har satt opp gjerde mot grensen til Hellas.

Nå er de fleste smuglerrutene stengt. Norges Schengengrense ved Storskog i Kirkenes er fremdeles åpen, og UDI har gitt Hero AS oppdraget med å etablere et asylmottak der. Det kom mange syklende den veien i 2015, om det vil gjenta seg vil tiden vise. Norge har bygd et kort gjerde litt inn i skogen på begge sider av bommen. Det er en lang vei opp dit, og det arktiske været er ikke så gjestmildt om man kommer fra varmere strøk.

Det er ikke bare i Europa grensemurer settes opp. Israel har satt opp gjede mot Vestbredden, og Saudi-Arabia mot Jemen og Irak. Marokko har satt opp et mot Vest-Sahara, og Spania har satt opp gjerde mot Marokko, ved sine to små enklaver i Nord-Afrika, Ceuta og Melilla.

Befolkningsveksten i Europa har stabilisert seg, mens i Midt-Østen og Afrika dobles befolkningen for nesten hver generasjon. Landene blir overbefolket, og mange legger ut på vandring for å søke lykken. Men nå er det få muligheter for dem å komme seg inn i et Europa med stengte grenser.

Sånn sett har et av virustiltakene hatt en bieffekt. Så spørs det hva Talibans seier i Afghanistan kommer til å bety for Europas asylpolitikk.

