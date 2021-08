annonse

annonse

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at folk med alvorlig svekket immunforsvar allerede nå bør får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19.

– Tilbudet anses å kunne tre i kraft snarlig i kommunene og så snart det praktisk lar seg gjøre i sykehusene. Folkehelseinstituttet anbefaler videre at gruppen med alvorlig svekket immunforsvar defineres så tydelig som mulig, skriver FHI i et svar på oppdrag fra Helsedepartementet.

FHI skriver videre at det det foreløpig ikke er nødvendig å tilby den eldste delen av befolkningen en tredje dose, men understreker samtidig at dette kan bli nødvendig å anbefale dette på et senere tidspunkt.

annonse

FHI slår fast at det er usikkert hvor langvarig beskyttelsen mot covid-19 er etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna) da dette blant annet avhenger av den vaksinertes alder og helsetilstand, samt hvordan viruset og epidemien utvikler seg videre.

Forskningsprosjekt ved Ahus

Voksne immunsupprimerte pasienter har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. I tillegg har flere studier vist at svært immunsupprimerte pasienter har lavere immunrespons etter to vaksinedoser enn immunfriske personer.

– Erfaringer fra andre vaksiner har vist at enkelte pasientgrupper med alvorlig svekket immunforsvar oppnår høyere grad av beskyttelse etter én eller flere ekstra doser, mens en del pasientgrupper ikke oppnår beskyttelse selv etter revaksinering, skriver FHI.

annonse

Danmark har allerede besluttet at disse pasientgruppene burde få tredje dose og det pågår nå et forskningsprosjekt ved Ahus der pasienter på aktivt immundempende medisiner får tredje vaksinedose, kalt Nor-Vac.

Disse tilbys en tredje vaksinedose

FHI har funnet frem til at det er pasientgrupper med disse underliggende problemene som nå bør motta tilbud om en tredje vaksinedose:

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende spesialist.

Alvorlig og moderat primær immunsvikt

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling

Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

Avansert eller ubehandlet hiv

Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.