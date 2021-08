annonse

Eiendomsselskapet Evergrande er forgjeldet, aksjekursen har kollapset og de forsøker brannsalg for å redde restene. Men hvordan kunne dette skje under et kommunistregime.

Spørsmålet er om Evergrandes gjeld har vokst seg så stor at konsernet er «to big to fail», selskapets gjeldssituasjon er uoversiktlig og en vet ikke hvor mange uformelle kreditorer som er involvert. Før nyttår var gjelden 2700 milliarder kroner, dette skjulte de ved å pynte på tallene. Men det ble avdekket. Aksjekursen har falt med syttifem prosent på ett år og selskapet har oppnådd kredittrating «junk».

En konkurs kan utløse en dominoeffekt i den kinesiske økonomien. De er tungt inne i boligbygging og i Kina er det titalls millioner tomme leiligheter i spøkelsesbyer. Evergrande er landets nest største utbyggerselskap eier 230 millioner kvadratmeter og er involvert i 234 byer.

Xu Jiayin etablerte Evergrande i 1996, det var i perioden da Kina åpnet for økonomisk vekst. Han var en av de innerste i kommunistpartiet og møtte åpne dører, særlig i banken. Den gang tilhørte all eiendom staten og de var gode tider i bransjen. Pengene satt løst. Det var nye tider, mye av veksten i Kina var bygg og anlegg. Kredittilgangen var god, folk kjøpte og solgte eiendom til stigende priser, og mange ble rike i en fei.

Evergrande er et godt eksempel på «elefanten i rommet», noe som er så stort og så opplagt, men likevel oversett. Men nå har konsernet blitt så stort at de har blitt bankens problem. En konkurs vil ryste finanssystemet og ruinere mange. Evergrande forsøker å selge ut eiendeler, men kjøpere står ikke i kø. De har solgt en rekke utferdige boliger, men med stram kreditt har de ikke økonomi til å fullføre dem og kjøperne protesterer. Det har også begynte å strømme på med rettslige krav.

Det er ikke bare i eiendomsbransjen Kina opplever en nedtur. DN skriver at børsverdiene på de seks største kinesiske teknologiselskapene har falt med nesten 10.000 milliarder kroner. Aksjekursene på Tencent og Alibaba har falt med nesten 20 prosent siden nyttår. Kommunistregimet har innført forbud å drive privatundervisning med profitt og finansteknologiselskapene, som utgjorde en trussel mot den statskontrollerte finanssektoren har blitt vingeklippet.

– Investorer har lukket øynene for det lunefulle politiske systemet i Kina. Nå straffes mange investorer. Det er kun en av mange risikoer som en må ta høyde for. Det har ikke skjedd, sier Block i et intervju med Bloomberg tv.

