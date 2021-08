annonse

annonse

Rasmus Hansson fra MDG mener at virustiltakene har vist at vi er villige til å strekke oss langt. Derfor vil han også innføre det samme regimet for å løse klimakrisen.

– Mange partier begrunner bleik miljøpolitikk med at det vil skape for mye motstand å gjøre mer. Selv om politikken de dermed fører helt tydelig er for dårlig til å løse klimakrise og naturkrise, skriver han i Klassekampen, og tror at vi kommer til å løse krisen:

– Stilt overfor en global klima- og naturkrise har Støre, Eide og politikere fra andre partier en grunnleggende mistillit til nordmenns ansvarsfølelse, mobiliseringsvilje og handlekraft. I løpet av koronapandemien derimot, har vi fått se en helt annen side av både befolkning og politikere.

annonse

MDG-politikeren er lite konkret på hva vi må ofre, men partiet snakker om å nedlegge oljeindustrien innen femten år. De har ikke regnet på det eller har forslag til hvordan det skal finansieres. Eller hva mer vi må gi avkall på.

Under virustiltakene var det en periode forbudt å dra på hytta, serveringsstedene var stengt og det var umulig å reise til utlandet. Er det noe sånt Hansson har i tankene når klimakrisen skal løses?

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

annonse

– Under pandemiens herjinger har regjeringen tredd det ene ekstreme kravet, påbudet og forbudet etter det andre ned over øra på folk, skriver Hansson, og sier at ingen protesterte da millioner av nordmenn ble sperret inne, fikk ødelagt arbeidsplasser, ble fratatt inntekt, beordret til å jobbe seg skakke under farlige forhold?

– Jo, frykten var der, men svaret var også der: Vi stoler på folk! Vi gir folk god informasjon! Vi vet at nordmenn skjønner alvoret, stiller opp for hverandre, har tillit til fagfolk og myndigheter, mener han.

Men har vi fått god nok informasjon om klimakrisen. Norge befolkning utgjør en promille av verdens befolkning, og våre utslipp er også rundt promillen. Hvis Norge skal innføre unntakstilstand med blendingsgardiner og portforbud, så vil det ikke merkes globalt. Kinas utslipp øker flere ganger enn våre utslipp. Verdens utslipp er rundt 50 milliarder tonn CO2, Norges er litt over 50 millioner tonn. Så sett er bortkastet at vi bruker ressurser på å redusere utslipp i Norge. 20 milliarder tonn kommer fra energi, bruk av fossilt brensel. Der er kull verstingen. Går flere over til gass så er det mye å hente, men MDG vil stanse letingen og avvikle gassutvinningen innen femten år.

Les også: MDG-populismen står i veien for en viktig debatt om kjøttforbruket vårt (+)

– Nå står vi overfor både klimakrise, naturkrise og miljøkrise. Vi er i ferd med å slutte å avfeie det som dommedagsprofetier, og i ferd med å forstå at det er virkelighet og alvor som har direkte betydning for framtiden vår. Dette blir mer grunnleggende kriser enn koronapandemien, større og mer langvarige, hvis vi ikke bremser dem nå, skriver han og fortsetter:

– Men i kampen for klima, miljø og natur mener de store partiene det motsatte av det de har stått for i pandemien. Vi må ikke finne på å tro på folkets tillit og ansvarsfølelse. For all del ikke stille krav, ikke be folk yte eller ofre noe. Ikke gjøre noe som helst dyrere eller vanskeligere for å berge klima, miljø og natur. Ikke snakk om å stille opp for en sak som er større enn hver og en av oss. Særlig ikke hvis noen kan mene at noe er urettferdig.

annonse

Rasmus Hansson skriver at politikere må tro like mye på velgerne i miljøpolitikken som i koronapolitikken. De kan be oss om felles innsats for å fikse klimakrisen og skape fremtidig velferd i fred med naturen.

Hansson har troen på oss, at vi er villige til å la alle «tiltakene» bli den nye normalen. Men han sier ikke hvordan han som politiker skal «fikse klimakrisen».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474