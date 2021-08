annonse

For første gang på ett tiår kan dr. Amin al-Haq sees åpenlyst i offentligheten.

The Long War Journal melder at mannen som fungerte som Osama bin Ladens sikkerhetssjef under slaget ved Tora Bora, kom triumferende tilbake til hjemmet sitt i Øst -Afghanistan i dag, mindre enn to uker etter at landet falt til Taliban. Al-Qaida-sjefen skal ha blitt frigjort fra fengsel i Pakistan for ti år siden.

Al-Haq, den tidligere sjefen for bin Ladens Black Guard, ble fanget på en video i en stor konvoi, da den reiste gjennom et sjekkpunkt i Nangarhar-provinsen. Haq ble ledsaget av tungt bevæpnede Taliban-krigere i splitter nye SUV-er. En liten folkemengde strømmet til Haq for å håndhilse og ta selfies med ham.

Videoen av al Haq er et bevis på at al-Qaida-sjefer nå føler seg trygge nok til å vise seg offentlig i det nye Taliban-kontrollerte Afghanistan.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021

Det var ikke umiddelbart klart om al Haq vendte tilbake til sitt hjem i østlige Afghanistan for første gang, eller om han har vært i Afghanistan hele tiden, siden han ble løslatt fra pakistansk varetekt. Han kan også ha krysset den porøse grensen mellom Afghanistan og Pakistan. Uansett, at al-Haq føler seg trygg nok til å reise og operere ute i det åpne, attesterer til den markante endringen som har funnet sted i Afghanistan over den siste måneden.

Al-Qaida-ledere og-krigere har vært i Afghanistan for å støtte Talibans opprør de siste to tiårene. Pakistans byer og stammeområder har fungert som trygge havner for al-Qaida de siste to tiårene.

Fra Tora Bora, til et pakistansk «fengsel», til Nangarhar

Al-Haq begynte sin karriere som jihadist som medlem av Hizb-i Islami Khalis (HIK), en del av Hizb-i-Islami-familien, som ble grunnlagt av Maulvi Mohammed Yunis Khalis. Khalis, en kjent figur i det globale jihadistmiljøet, var blant annet med på å ønske Osama bin Laden velkommen til Afghanistan etter at al-Qaida ble kastet ut av Sudan i 1996.

Som leder for Black Guard fulgte al-Haq Osama bin Laden under slaget ved Tora Bora i Nangarhar-provinsen i 2001. Al-Haq hjalp al-Qaida-emiren og andre høytstående al-Qaida-ledere med å unnslippe angrepet fra USA og afghanske militser ved grottekomplekset og flykte til Pakistan.

Under fornyede kamper på Tora Bora sommeren 2007, som ble ledet av Anwarul Haq Mujahid, den eldste sønnen til Khalis, ble al-Haq angivelig såret og flyktet over grensen til Pakistans stammeområder i Pakram. En stor Taliban- og al-Qaida-styrke, som sies å ha inkludert arabere, tsjetsjenere og usbekere, kjempet mot afghanske og amerikanske styrker, som førte til spekulasjoner om at bin Laden var i området.

Det ble sagt at al-Haq ble arrestert av pakistanske sikkerhetsstyrker i byen Lahore i 2008. Lahore er hjemmet til Lashkar-e-Taiba, en al-Qaida-alliert, pakistansk-støttet terrorgruppe som har betydelig infrastruktur i byen. Han skal ha blitt løslatt i 2011, og han forsvant deretter fra offentligheten het til han dukket opp i Nangarhar i dag.

