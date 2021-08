annonse

3.005.069 nordmenn har nå fått dose to av koronavaksinen.

3.849.843 har fått første dose, viser tallene.

Det er flest fullvaksinerte kvinner – 1.570.716, mens 1.434.353 menn er fullvaksinerte.

Aller flest med to vaksinedoser finner vi i aldersgruppa 45–54 år, der 576.501 personer er fullvaksinert.

Av de under 15 år så er 807 personer fullvaksinerte.

I aldersgruppen 25–39 år har 472.814 fått to vaksinedoser, mens 891.652 har fått første dose. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at en av grunnene til at oppslutningen om første dose er lav i denne gruppen sammenlignet med andre grupper, kan være at de fikk tilbudet under sommerferien og dermed kan ha takket nei.

– Det forstår jeg, men nå er det på tide å gjøre det. Det kan være ganske avgjørende for når vi får den normale hverdagen tilbake, sa Høie til NTB.

Av fylkene har Viken flest fullvaksinerte, med 714.688 personer, mens Oslo har 380.890.

11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen 12. mai kunngjorde at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller. Janssen-vaksinen fra produsenten Johnson & Johnson er tatt ut av det norske vaksineprogrammet etter meldinger om alvorlige bivirkninger. Det er åpnet for at den kan gis til frivillige når strenge helsemessige kriterier er oppfylt.

