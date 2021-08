annonse

De siste amerikanske flyene har lettet fra Kabul. Taliban kontrollerer flyplassen i Kabul. Pentagon konstaterer at de siste soldatene nå har forlatt Afghanistan.

Dermed er den 20 år lange krigen over.

AFPs korrespondent i Kabul kan fortelle at lyden av folk som skyter i været i feiring høres fra flere kontrollpunkter rundt om i Kabul.

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

Det var satt en frist til tirsdag med å fullføre evakueringen.

Ifølge flere meldinger fra journalister som har dekket konflikten, forlot en gruppe på fem til seks amerikanske fly flyplassen i tidsrommet da mandag ble tirsdag.

Taliban-vakt Hemad Sherzad utenfor flyplassen var den første til å opplyse at de siste fem flyene hadde lettet rundt midnatt natt til tirsdag.

Idet han kunngjorde at evakueringen var slutt, sa general Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, at det siste flyet lettet ett minutt for midnatt.

Taliban har tatt kontroll over flyplassen, uttaler gruppen selv via en talsperson.

Norge evakuerte i overkant av 1.000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag.

