annonse

annonse

Det hadde egentlig ikke trengt å være sånn. Altså et kommende mareritt. En gang var Arbeiderpartiet opptatt av likhet, industriutvikling og innføring av velferdsstaten. AP sin største seier må jo være at alle partiene på Stortinget i dag er for en velferdsstat.

Så er det litt forskjell på høyre- og venstre siden i forhold til å balansere brukerne av offentlige tjenester sine behov, versus de offentlige ansattes behov.

Høyresiden heier på brukerne og venstresiden på de ansatte. Den beste løsningen ligger kanskje litt midten.

annonse

Les også: Listhaug langer ut mot MDG: – De vil påføre oss oljeskam, kjøttskam, bilskam

Det skjer urovekkende hendelser i Afghanistan. Og det er generelt svært urolig i mange muslimske land, hvor klankultur og undertrykking av kvinner er mer regelen enn unntaket. Dagens venstreside mener altså at løsningen er at disse kulturene skal implementeres i Norge i et «lykkelig fargerikt fellesskap», dette på tross av Islam som religion, kultur og politisk bærer, aldri har fått til å leve godt integrert i et parallellsamfunn. Islam lar seg ikke integrere med våre vestlige liberale samfunn. Derfor ligger ikke løsningen på Islamske lands problemer, i å kolonisere vesten. Det skaper konflikter og splittede land. Ikke fargerike fellesskap, som jeg sjøl trodde på i min naive ungdom på 80-tallet.

Dagens rødgrønne venstreside, tror at velferdsstaten og likebehandling, kan opprettholdes i et parallellsamfunn, hvor nasjonen ikke har et minste felles multiplum. De tror likebehandling dreier seg kun om økonomi og like rettigheter, men glemmer at disse verdiene må bæres fram av et fellesskap som ser verdien i likestilling, velferdsstat og vestens fritenking. En totalitær religion som Islam, lar seg ikke integrere, men er skapt for å dominere.

annonse

Men også miljø står høyt på dagsorden i valget. Store deler av venstresiden ønsker å avvikle norsk olje og gassnæring, uten å være i nærheten av å komme med et alternativ for norsk økonomi. Men det verste er at de ikke greier å se det store bildet.

Les også: MDG-Lan: – Flom og skogbranner verden over. Når vil man skjønne alvoret?

Paris-avtalen er utformet slik at Kina skal øke sine co2 utslipp fram mot 2030, mens vesten skal redusere sine. Dette fører til at vi flytter industri fra vesten til Kina. En utflaggingsprosess som har foregått i et par tiår. Ikke rart at diktaturet Kina støtter en slik prosess. Det som hadde betydd noe i forhold til miljø, var om Europa og USA stiller felles miljøkrav til hvordan ulike varer og tjenester produseres og stenge kullbasert produksjon ute. I tillegg kunne man nekte anløp av skip som fyres med tungolje.

Slike tiltak kunne skape ny og mer miljøvennlig produksjon. I tillegg vil det også bidra til å fase hjem mye av kinaproduksjonen og gjøre oss mindre avhengig av diktaturet Kina. Her er det lite norske politikere kan få til, men både EU og USA trenger ledere som kan stå opp mot utpressing fra Kina.

I stedet vil partier både til høyre og venstre bruke enorme summer på å elektrifisere norsk sokkel. Vår billige og rene elektrisitet vil komme mye mer til nytte i både et økonomisk og miljøperspektiv ved å brukes til kraftkrevende industrier. Et smelteverk i Norge fyrt på vann og vind må være å foretrekke framfor noe annet.

Les også: Jan Egeland frykter en strøm av klimaflyktninger

annonse

Her i nord har Senterpartiet og gått høyt på banen for å tvangsoppløse Troms-Finnmark. Uten å ta en debatt om hva fylkeskommunen egentlig gjør og ikke gjør, har framstått som svært kunnskapsløst. Fylkeskommunen leverer primært fylkesveier, offentlig transport og videregående opplæring. Fylkesveier og offentlig transport bør organiseres av staten og videregående skoler kan overtas av kommunene. At fylkesveier, busser og videregående skoler er definerende for folk i Finnmark nekter jeg å gå med på.

Vedums mange latterkuler og «vi må være der hvor folk er» er praksis en politikk for å ha mest mulig offentlig byråkrati, der hvor «du er». Og er det noe som lukter olje, så er det faktisk norsk byråkrati og stat som er helt avhengig av det. En del av et grønt skifte må jo derfor også være å bygge ned byråkratiet, slik at staten en dag i framtiden kan være mindre avhengig av olje og gass. Her kan vi lære mye av Finland som har en mye slankere offentlig sektor.

Ikke er jeg politiker, årets valg er i realiteten et valg mellom to blokker. Stemmen man avgir påvirker «miksen» til den blokken man velger. Og summen av blokka til venstre, er mer nedbygging av norsk industri, mindre satsing på samferdsel og annen infrastruktur, økte sosiale utgifter, mer byråkrati, mindre til forsvar, mer innvandring og større forskjeller, økt fattigdom, mer symbolske klimatiltak, større offentlige utgifter og mindre inntekter.

Derfor er blokka til høyre å foretrekke, selv om også Høyre vil kaste bort store ressurser på klimatiltak som ikke virker. Min stemme i år går til FRP.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474