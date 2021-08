annonse

Steen jobbet åtte år i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) før han begynte som kommunikasjonsrådgiver i Antirasistisk Senter (ARS) i 2010.

Da tidligere leder av ARS, Kari Helene Partapuoli trakk seg i 2013, rykket Steen opp og ble leder. Men etter åtte år takker han for seg.

– Det har vært et privilegium å få spille en så sentral rolle i en så viktig samfunnsinstitusjon i så mange år. Det vi jobber med er essensielt for mange mennesker i dette samfunnet – for folks muligheter, verdighet og trygghet. Få samfunnsoppdrag, om noen, kan være viktigere. Det har ikke minst vært fantastisk fine og sterke år sammen med mange dyktige kolleger. Det kan selvsagt også være et krevende arbeidsområde, preget av en ofte polarisert samfunnsdebatt, men spesielt kollegaene gjør at jeg vil sitte igjen med mange gode minner fra tiden på Senteret, sier Steen til Antirasistiske senters hjemmeside, og får en gratulasjon fra styreleder:

– Styret takker Rune for innsatsen og for at han har vært en markant leder av Antirasistisk Senter i alle disse årene. Han har satt Senteret på kartet med sterk faglighet og kommer til å spille en viktig rolle fremover i kampen mot rasisme. Vi ønsker han lykke til videre, sier styreleder Manuela Ramin-Osmundsen.

Inntil en ny leder blir ansatt så fungerer nestleder Linda Tinuke Strandmyr som daglig leder.

