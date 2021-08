annonse

annonse

Flere artikler om coronavaksinen i store nyhetsmedier den siste uken, vekker oppsikt.

Tidligere kongressmedlem Ron Paul tok frem en håndfull artikler i sin podcast «Liberty Report» der han diskuterer medias bekymring.

– Til og med Mainstream Media stiller nå store spørsmål om vaksinene, skrev han på twitter og la ved video av sin analyse.

annonse

Even Mainstream Media Is Now Asking Big Questions About The Vaccines pic.twitter.com/CMRxiphMKT — Ron Paul (@RonPaul) August 23, 2021

Paul viste blant annet til en artikkel fra Bloomberg der det stod det følgende:

«Anekdoter forteller oss hva dataene ikke kan: Vaksinerte mennesker ser ut til å få koronaviruset i en overraskende høy hastighet. Men nøyaktig hvor ofte er ikke klart, og det er heller ikke sikkert hvor sannsynlig de er for å spre viruset til andre. Selv om det er tydelig at vaksinasjon fortsatt gir kraftig beskyttelse mot viruset, er det en økende bekymring for at vaksinerte mennesker kan være mer sårbare for alvorlig sykdom enn tidligere antatt».

There’s growing concern that vaccinated people may be more vulnerable to serious illness from the Covid delta variant than previously thought https://t.co/R6HsDJu9p0 — Bloomberg (@business) August 21, 2021

annonse

Samme dag publiserte også BBC en kommentar om en tredje vaksinedose og tilleggsvaksiner hvert halvår.

«Er det bedre å få covid, enn å ta flere vaksiner?», lød overskriften. Videre stod det følgende:

«Det er nå et alvorlig spørsmål som har betydning for om barn noen gang skal vaksineres. Og om vi bruker viruset eller boosterskuddene for å øke immuniteten hos voksne. Begge har blitt stridsspørsmål».

– Vi kan grave oss ned i et hull i veldig lang tid, hvor vi tror vi bare kan holde Covid unna ved å ta vaksinedoser hvert år,” sa professor Eleanor Riley, en immunolog fra University of Edinburgh, til meg, skrev forfatteren av BBC-artikkelen.

Surprising… Is catching Covid now better than more vaccine? – BBC News https://t.co/cKvoscmcuO — Anna Brees (@BreesAnna) August 21, 2021

annonse

Den siste tiden har flere fullvaksinerte fått påvist coronasmitte. I Norge har det ikke blitt tatt stilling om man trenger en tredje vaksinedose og ekstravaksiner hver sjette måned.

Folehelseinstituttet har imidlertid uttalt at det kan være aktuelt for enkelte grupper å ta flere vaksiner.

– Foreløpig er det ikke klarlagt om eller når det vil være behov for ytterligere vaksinasjon av de som allerede er fullvaksinert mot covid-19. Det kan være at det kun er utvalgte grupper som vil ha behov for en ekstra dose. Dette følger vi med på og vil oppdatere rådene våre når det foreligger mer kunnskap om dette, sa overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttets avdeling for smittevernn og vaksine i et e-postsvar til Nettavisen.

Studie

Det har blitt mye diskusjoner rundt en Israelsk studie som viste usikkerhet ved langtidseffekten av coronavaksinen.

Det er nå økende bekymring for redusert effekt mot den såkalte deltavarianten av viruset.

– Rapporten er interessant og har foreløpige data som viser at de som ble vaksinert med dose to tidlig i Israel kan se ut til å ha høyere risiko for å bli smittet enn de som ble registrert senere, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG i en kommentar til den israelske studien.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474