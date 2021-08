annonse

annonse

Utdanningsdirektoratet (Udir) mener at det å gi bort religiøse gaver kan være i strid med opplæringsloven og anbefaler derfor kommunene å slutte å godta at religiøse organisasjoner får lov til å dele ut religiøse skrifter, som for eksempel Bibelen.

Ikke overraskende er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) uenig med Udirs tolkning av opplæringsloven og forskriftene og hevder det er oppsiktsvekkende at direktoratet har kommet til konklusjonen hvor det ber kommunene stoppe praksisen med å tillate utdeling av religiøse gaver.

– Det er ingen som tvinger elevene til å lese Bibelen de får tildelt. Vi er enige om at det ikke skal skje i klasserommet. Men her synes jeg de overreagerer. Jeg skjønner ikke at det skal være en stor sak, hevder Ropstad i en uttalelse til NRK.

annonse

– I de tilfellene der det trengs bibler eller andre religiøse tekster i undervisningen, løser man det enkelt ved å bruke et klassesett. Ikke ved å slippe inn misjonærer i klasserommet, sier leder i forbundet Lars-Petter Helgestad.

Regelendringen kom etter en henvendelse fra Human-Etisk Forbund som stilte spørsmål om hvorvidt utdeling av gaver i form av religiøse bøker/skrifter kan skje innenfor rammene av opplæringsloven med forskrifter.

Nå har altså Utdanningsdirektoratet kommet med en tolkningsuttalelse som konkluderer med at det kan være i strid med opplæringsloven å dele ut bibler ved norske skoler og de ber derfor kommunene stanse praksisen. Du kan lese Udirs tolkningsuttalelse i sin helhet her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474