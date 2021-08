annonse

Verden er mer komplisert enn det MDG later som.

– Mitt gamle parti Miljøpartiet De Grønne forsøker å forenkle norsk klimapolitikk ned til et eneste spørsmål: Er man for eller imot «å pumpe olje», skriver Ståle Sørensen i Drammens Tidende.

Sørensen var tidligere leder av Drammen MDG, men nå har han gått over til Arbeiderpartiet.

– MDG er i ferd med å vinne kampen om dramaturgien, det er trist for klimadebatten, men først og fremst trist for oss som er utålmodige etter å sette inn effektive tiltak raskt nok til å hindre en farlig oppvarming av kloden.

Sørensen sammenlikner MDG med de De Grønne i Tyskland, de gjør det svært godt på målingene og ligger for tiden på mellom 20 og 30 prosent oppslutning. Han sier at de er et nærings- og industriparti, med hovedfokus på massiv utbygging av fornybar energi, inkludert vindmøller. De vil kutte etterspørsel etter fossile brensler først – ikke kutte tilbudet.

– Fakta er at kutt av tilbud av olje i en situasjon hvor etterspørselen fortsatt er stor faktisk kan virke direkte kontraproduktivt. Det kan gjøre nye oljesand- og skiferoljeprosjekter mer lønnsomme og dermed åpne flere slike felt.

Det er ikke bare «oljelobbyen» som sier dette, men folk som vi vanligvis tenker på som grønne, skriver Sørensen, og forteller at OPEC driver en prispolitikk for maks fortjeneste. De tjener på et bortfall av norsk olje.

– Jeg har for øvrig holdt meg for nesa i mange år når jeg som førstekandidat har fremmet deler av MDGs oljepolitikk. En sluttdato i 2035 er verken realistisk eller ønskelig, skriver han, og legger til:

– Jeg drømmer om en klimadebatt med rom for nyanser og perspektiv. En debatt hvor vi ikke deler landskapet inn i «for eller imot oljepumping». Akkurat nå fremmes ikke den debatten av MDG. Det er beklagelig, først og fremst for klimaet.

