Hun ser med bekymring på signalene som er kommet den siste tiden om et mulig kompromiss om oljeleting.

– Det er en avledningsmanøver, sier Bastholm til NTB.

Ideen er at letingen skal stanse i umodne områder på norsk sokkel, men fortsette i modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet.

– Jeg vil advare mot et slikt kompromiss, sier Bastholm.

– Jeg vil gå så langt som å si at det ikke er et kompromiss. Det er bare en sovepute.

Rødt, SV, MDG og Venstre alle går til valg på full letestans.

KrF har derimot inntatt en mellomposisjon som MDG advarer mot.

– Slaget står ikke ved de nummererte konsesjonsrundene. Det er tildeling av letetillatelser i de kjente og modne områdene som er vanskelig politisk, og hvor vi i miljøpartiene må være sta og kompromissløse på vegne av ungene og de fattigste i verden, sier Bastholm.

Hun mener at oljebransjen er klar over at det går mot slutten.

– Oljebransjen selv ser at oljens glansperiode er over, og at det er innenfor modne områder det er best potensial framover til å tjene penger på å eksportere olje og gass før verden faser det helt ut, sier Bastholm.

– Det er der slaget står. Det er der vi, Venstre, SV og Rødt er nødt til å være kompromissløse.

