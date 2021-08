annonse

annonse

26. august 2021 ble den somalisk-norske borgeren (30) pågrepet av politiet i England på bakgrunn av en internasjonal etterlysning fra norsk politi. Mannen er siktet for grov omsorgsunndragelse.

Påtalemyndigheten har i så hensende begjært en kjennelse for varetektsfengsling av siktede for et tidsrom av fire uker.

Foreldreansvaret

Det er på det rene at barnets mor har det lovlige foreldreansvaret for barnet, samt at gutten har bodd hos henne hele livet. Siktede, som er far til gutten, har hatt sporadisk samvær etter en kontrakt inngått mellom foreldrene.

annonse

Somalia

Etter endt høstferie i 2020, leverte ikke faren gutten tilbake etter avtale med mor. Etter hvert fikk politiet kontakt med siktede, og det ble da avdekket at han og barnet var i Somalia.

Anmeldt

Mor til barnet anmeldte da guttens far til politiet for å ha tatt med seg sønnen til utlandet, uten mors samtykke. Guttens far ble deretter siktet for overtredelse av straffeloven § 261, annet ledd, jf. første ledd. Grov omsorgsunndragelse kan straffes med fengsel inntil seks år. Barnet ble internasjonalt etterlyst.

NAV

Til tross for at politiet stanset siktedes utbetalinger fra NAV, samt at også han ble internasjonalt etterlyst, har det ikke lykkes å overtale faren til å returnere til Norge med gutten.

annonse

Siktede har tilknytning til Somalia og England, og det var også i England han nå nylig ble pågrepet.

Påtalemyndigheten opplyste retten at de ønsker å holde siktede fengslet frem til hovedforhandling. Etterforskningsmessig gjenstår det kun et avhør av siktede, hvorpå straffesaken videresendes Oslo statsadvokatembeter med anmodning om tiltale.

Det antas at hovedforhandling kan avholdes før jul. Oslo tingrett tok begjæringen om fengsling i inntil fire uker til følge. Siktede tok betenkningstid.

Slik Resett har forstått det, befinner barnet seg fortsatt i Somalia.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474