Flere er rasende på Nettavisen i deres eget kommentarfelt etter at de publiserte en sak som mange hevder er en svertekampanje mot den nyoppstartede Facebook-gruppen «Oljebrølet».

Mandag skrev Resett om Facebook-gruppen «Oljebrølet» som har vokst kraftig etter sin oppstart for et par dager siden. På få dager har over 180 000 personer meldt seg inn i gruppa som er en motvekt til olje-motstanderne som driver gruppen «Klimabrølet».

Grunnleggeren for gruppen heter Helene Sørbu og ble intervjuet av Stavanger Aftenblad etter den voldsomme medlemsveksten de siste dagene.

– Jeg har fått med meg klimabrølet. Mye av det de holder på med er å få slutt på oljeproduksjon. Da kjente jeg at det begynte å brøle inni meg også, fortalte Sørbu.

Stemplet som rasist

Men etter Sørbus intervju i Stavanger Aftenblad har noen saumfart kvinnens gamle Facebook-innlegg. Instagram-profilen «rasisme i Norge» har delt et skjembilde der de viser til et Facebook-innlegg som er skrevet av Sørbu for lenge siden.

«Det er nesten som man savner nazistene når man ser dette», lyder påskriften under et bilde av fire hvite og fire mørkhudede mennesker. Under bildet står det en tilleggsopplysning fra Instagram-profilen «rasisme i Norge»:

«Skrevet av Helene Sørbu, tidligere ordførerkandidat for Frp og lederen for den nyopprettede gruppen “Oljebrølet” med over 140 000 medlemmer på Facebook».

Beklaget

Nettavisen har nå laget en stor sak om det gamle Facebook-innlegget. Sørbu hevder selv at det var ment som en spøk, men Nettavisen har kategorisert saken som rasisme.

– Kommentaren kom på et tidspunkt hvor jeg sysla aktivt med stand up. Det feila jo totalt. Både fordi jeg ikke er kjendis-komiker og fordi det blei helt feil vinkling og tema. Det eneste jeg oppnådde var å stemple meg sjøl som nazist/rasist, noe jeg absolutt ikke er. Jeg kan ikke annet enn å legge meg langflat og be om unnskyldning, og håpe at dette ikke ødelegger for oljesaken til gruppa, uttalte Sørbu til Nettavisen.

Nettavisen har ikke ønsket å formidle hvem som står bak Instagram-profilen «rasisme i Norge» som har hentet frem den slettede kommentaren.

Refser Nettavisen

Saken har blitt delt på Nettavisens facebook-side. Der er ikke folk nådige i sin kritikk mot de to journalistene som har skrevet artikkelen. Flere hevder dette er en svertekampanje fra noen som har tilknytninger til Miljøpartiet de Grønne.

– Sånn er det, kan de ikke ta en på sak så leter de med lys og lykter etter noe annet. Nå er klimasaken “in” og da må alle som har egne meninger piskes til lydighet og ydmykes offentlig, skriver en person.

– Ja den som er feilfri kan kaste den første stenen. Og Nettavisen er kanskje det?, spør en annen.

– Vet ikke helt om jeg skal le av Nettavisen som bruker en gammel kommentar for sverte gründeren av Oljebrølet. Er Nettavisen sponset av MDG er vel heller spørsmålet her. Skam dere i Nettavisen!, skrives det.

En annen person mener saken er «dårlig gjennomsiktig journalistikk».

Har du lyst til å sjekke hvor mange som oljebrøler akkurat nå, kan du forøvrig gjøre det her.

