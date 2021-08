annonse

Denne krigen var ikke bare bortkastet, den var direkte kontraproduktiv.

I 2001 var det fortsatt 10 prosent av Afghanistan som Taliban ikke kontrollerte. En betydelig lokal opposisjon under den såkalte Nordalliansen har tatt form og inkluderte ledende tadsjiker, usbekere og hazaraer. Russland, India, og nabolandene Iran, Usbekistan, Tadsjikistan og Turkmenistan støttet Nordalliansen. Kun Pakistan støttet Taliban.

Taliban ble feid til side da USAs fly og spesialstyrker samarbeidet med Nordalliansens soldater på bakken etter 9/11. I stor grad ga Taliban seg uten kamp og smeltet bort, og de trakk seg tilbake til Pakistan. Så kom de tilbake og drev geriljakrigføring helt frem til den vestlige uttrekning ble konkret i 2021.

Nå har Taliban kontroll i hele landet, med unntak av den vesle Pansjhir-dalen. De har fått tilgang til en stor mengde svært moderne våpen som USA har betalt for (og laget). Pansrede kjøretøy, helikoptre, fly, lastebiler, håndvåpen, artilleri etc. De er med andre ord en mye sterkere militærmakt nå enn i 2001.

I tillegg er det ytterst små utsikter til at noen land vil støtte den vesle motstandsbevegelsen som fortsatt holder stand i Pansjhir. Ikke heller har de forbindelse til et naboland, slik de hadde til Tadsjikistan i 2001. Det blir vanskelig å etterforsyne dem. Å skulle tro at særlig mange afghanere nok en gang vil risikere å organiserer seg mot Taliban etter at de nå blir latt i stikken, er vanskelig å tro. De afghanerne som ikke kan tåle å leve under Talibans islamske åk, vil prøve å flykte til utlandet. Tilbake står et islamsk regime som mest sannsynlig kommer til å vare veldig, veldig lenge.

Det lå i kortene hele tiden at regjeringen vi innsatte var et skjørt, korrupt korthus som ville ramle samme uten direkte utenlands støtte. Men selv realister ble tatt på senga over hvor fort det gikk. Til tross for bistand, kvinneprosjekter, støtte til utdanning (inkludert av jenter), utallige seminarer og konferanser for afghanere, militær trening, utstyr, osv så er alt forgjeves og ikke bare det. Nå har Taliban fått tak i utstyret og de som er uenige med dem i Afghanistan er mer demoralisert enn noensinne.

Vi i Vesten har i tillegg skapt oss enda større moralske kvaler med å si nei til de som flykter fra Taliban. Og noe av dem kommer til å hate oss og utgjøre en sikkerhetstrussel etter at de blir gitt asyl.

Men de som tror at denne situasjonen kun har oppstått fordi den taktiske uttrekningen var dårlig gjennomført, narrer seg selv. Man burde sett for lenge siden at man ikke bygde noe som kunne vare i Afghanistan. Det var sterke interesser involvert i hele det komplekset som tjener enorme penger på slike intervensjoner, og også toppfolkene i det afghanske regimet tjente enorme summer på korrupsjon. Soldatene fikk verken mat, ammunisjon eller avlastning. Mange soldater fantes bare på papiret, mens deres overordnede puttet lønnen til papirsoldatene i egen lomme. Moralen var på bånn.

Vi skulle aldri gått inn for et slikt statsbyggingsprosjekt i Afghanistan, og det var om noen president Obama som gjorde det til sin krig fra 2009. Med ham som heiagjeng satt det nordmenn og andre europeere som kunne leve ut sine illusjoner om utvikling, demokrati og menneskerettigheter i et av verdens mest islamske og tilbakestående land.

Måtte vi aldri glemme det som har skjedd, og måtte vi holde ideologene bak denne intervensjonen ansvarlige. Mange av dem stiller til valg nå. De heter Støre, Barth Eide, Erna Solberg, Eriksen Søreide osv.

Jeg anbefaler folk å se dette korte videoklippet av en amerikansk veteran fra spesialstyrkene som forteller nettopp om det han selv opplevde i Afghanistan og hvor fånyttes det var, og hvem som tjente på denne intervensjonen.

