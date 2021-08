annonse

Natt til tirsdag trakk de siste amerikanske soldatene seg ut av Afghanistan etter tjue år. Over 120.000 afghanere og utenlandske statsborgere er blitt evakuert fra Kabul flyplass siden 16. august.

Taliban har offiselt lovet amnesti til alle som arbeidet for regjeringen og med utenlandske styrker. Det har imidlertid kommet flere rapporter om at Taliban går dør-til-dør og leter etter folk som var deres fiender under den tjue år lange okkupasjonen.

Nå skriver Fox News at de har en høutstående amerikanske regjeringskilde som forteller at Taliban etter uttrekningen har begynt å gå dør til dør i Kabul og henrette folk som jobbet på motsatt side under krigen. Korrespondenten Lara Logan har lagt ut dette klippet hvor man hører skudd.

From senior US source: house-to-house executions in Kabul following US mil departure. There are no words for what this administration has done to all of us – Afghan and American. pic.twitter.com/KzbLALKxGy

