En video der politiet sparker en mann i ansiktet går viralt på sosiale medier.

Mannen var deltaker under en demonstrasjon i Berlin lørdag der tusenvis av mennesker protesterte mot myndighetenes coronanedstenging.

Det er blitt publisert mange videoer på sosiale medier som viser hvordan politiet i Berlin bruker rå kraft for å bryte opp demonstrasjonen.

En video som har gått viralt viser hvordan en demonstrant blir ført bort av politiet med hånden på ryggen. I det mannen blir revet i håret, og dratt bortover gaten, vender den ene politimannen seg og sparker han i ansiktet.

Demonstranten er helt forsvarsløs og ser ikke ut til å være til fare for politiet i det han blir sparket.

I kommentarfeltet er mange rasende.

Flere kaller politimannen en gestapo og at volden var helt unødvendig.

– Dette gjør politiet i full offentlighet. Kan du tenke deg hva som skjer bak lukkede politidører?, spør en person.

– Dette er brutalt. Det er unødvendig vold, skriver en annen.

«Ytre høyre»

Den tyske nyhetsformidleren Deutsche Welle skrev at de som demonstrerte i Berlin var personer fra «ytre høyre» og «vaksinemotstandere». Nyhetsformidleren skrev ikke om de mange hendelsene der politiet brukte vold mot demonstrantene.

– Venstreorienterte holdt seg unna demonstrasjonen, hevdet den tyske nyhetsformidleren.

I videoen under kan man imidlertid se noen holde opp et «Pride» flagg i det politiet slenger demonstranter i bakken. Pride er en homobevegelse og har aldri blitt knyttet til «ytre høyre» tidligere.

Germany anti-COVID restrictions rally!

Police in Berlin disperse protesters taking a stand against anti-coronavirus restrictions. Footage shows one officer literally throwing demonstrators to the ground!#germany #germany🇩🇪 #berlin #freedom #protest pic.twitter.com/7oXQsGbSOc

— 5 News Australia (@5NewsAustralia) August 28, 2021