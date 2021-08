annonse

annonse

De som er skeptiske uttrykker det med latter-emojier og sinte kommentarer.

– Jeg har også sett at de som er klimamotstandere grupperer seg i ulike foreninger og slår seg sammen. De mener omtrent det samme om klima, sier klimapsykolog Knut Ivar Karevold til MSN.

Karevold har også opplevd hets. Men han vet også hvorfor noen hetser. Folks oppfattelse av de fleste problemer varierer, og det gjelder også klima. De kan deles inn i tre:

annonse

De som er negative til å få løst klimaproblemet Personer som er nøytrale til klimaproblemet De som er positive til å finne løsninger

Den første gruppen tror ikke på klimaforandringene og motarbeider også klimavennlige løsninger. Nummer to er gruppen «vet ikke». Mens gruppe tre er pådrivere for klimatiltak. Klimapsykologen sier at noen klimamotstandere har kanskje vært redde for noe, og at sinne er en reaksjon på frykt.

Les også: Klimapsykologer: Hvorfor benekter noen klimaproblemet?

– Det kan kanskje være at det egentlig er klimafrykt som får folk til å bli klimasinte og å gruppere seg sammen, sier Karevold, og legger til:

annonse

– De som ikke er sinte kan se en sak mer nyansert og analytisk.

Han forteller videre at de som er sinte finner trosfrender og slår de seg sammen i grupper på sosiale medier. Der blir de enda mer enige, og blir meningsmotstandernes fiender. Så sett har klimakrisen blitt et demotiverende problem, man vet ikke hvordan det skal løses eller hvordan resultatene vil bli. Han mener at da blir det enklere å avvise at klimakrisen finnes.

Les også: Stor økning i klimarelaterte miljøkatastrofer, sier FN og NTB. Men stemmer det? (+)

Klimapsykologen sier det er en vanskelig kamp å omvende klimafornektere. Han tror at kanskje kostnadene krever mer enn det man får igjen i form av gevinster.

– De lar seg ikke påvirke av fakta. Fakta som viser at de tar feil, brukes til å bekrefte at de har rett. Han sier det er enklere å få en medgjørlig dyreflokk til å gå i ønsket retning, enn å snu ett sta esel.

Knut Ivar Karevold er klimapsykolog ved Institutt for klimapsykologi.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474