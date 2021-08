annonse

Listhaug mener Høyre svikte den norske oljearbeideren. Det er regjeringens forslag til en omfattende endring av dagens ordning for petroleumsskatt som er temaet på Listhaugs Facebook-side.

I kveldens pressekonferanse fra Finansdepartementet, varsles det omfattende endringer i dagens skatteregler, som etter planen skal tre i kraft fra 2022.

Finansminister Jan Tore Sanner sier at endringene vil innebære at skattevilkårene blir strammere og virker mer nøytralt på investeringene. Regjeringens forslag innebærer en avvikling av den særskilte ordningen med leterefusjon forsvinner. E24 opplyser at denne ordningen innebar 3,9 milliarder utbetalt i 2019. At ordningen avvikles, kan det gjøre det mindre attraktivt å lete etter nye oljefelt.

– Jeg trodde aldri denne dagen ville komme: At Høyre skulle svikte den norske oljearbeideren. Nå er det kun FrP som står igjen som garantisten for oljearbeideren, for norsk velferd og vår viktigste næring. Dette er et knefall for MDG og resten av de venstreradikale sosialistene. Det er bedre at verdiene skapes i Norge enn at de sendes til oljesjeikene i Midtøsten. Oljenæringen sørger for hundretusenvis av arbeidsplasser og finansierer skole, eldre og helse. Er det barneskolene, sykehjemmene eller operasjonsstuene som skal legges ned først? skriver Listhaug på Facebook.

– Det kommer ikke til å bli budsjett med Frp der dette er en del av det. Så dette er en ekstremt viktig sak, sier Listhaug til NRK.

