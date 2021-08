annonse

Jeg må begynne med en innrømmelse. Jeg liker bil og jeg liker å kjøre bil. I mine mer enn 50 år som bilist kan jeg trygt si at bilen har vært både til nytte og hygge – avhengig av på hvilket stadium i livet jeg har vært.

Som helt ung var bilen mest til hygge. Som mor, husmor og utearbeidende har den vært mest til nytte. Med to voksne i full jobb og barna hos dagmamma og barnehage, var bilen helt nødvendig for å få dagen til å «gå opp». Da far i huset ble syk og hans liv gikk mot slutten og han måtte tilbringe mye tid på sykehus, hadde vi én førsteklassing og et barn i barnehagen. Dagen måtte nøye planlegges for at alle skulle ha det best mulig og så vi i tillegg til vanlige gjøremål også fikk tid til sykebesøk – hver dag. Så ble vi alene, barna og jeg. Etter hvert ble de begge opptatt av idrett og skolemusikken og selvfølgelig venner både i nærmiljøet og litt lenger borte. Glad jeg slapp å sykle med barn og baryton vinterkveldene til og fra korpsøvelse. Eller til og fra bandytrening med alt utstyr eller fotball og håndball og turning.

Men det var den gang.

Etter dette kom LAN & Co

Og jeg er blitt en gammel dame, pensjonist – og min mor fyller snart 100 år. Til tross for høy alder liker hun godt en tur på et kjøpesenter, er innom matbutikken, klesbutikken, apoteket og ikke minst kafebesøk.

Og det er nå jeg virkelig skal nyte LAN & Co og deres fantastiske ønske for oss alle. For se det for dere:

Jeg kjøper en sykkel med varekasse foran. Den utstyrer jeg med en lenestol av god kvalitet (det er det eneste min mor kan sitte i). Sikkerhetsbelte monteres og jeg kjøper hjelm, briller og hansker. Sykkelen utstyres med gode dekk – gjerne piggdekk eller kjettinger, for det går jo mot vinter. Og legger jeg i vei til min mor. 25 kilometer i motbakke. Damen stables opp i stolen og tjores fast. Rullatoren må også på plass. Jeg må passe på at noen grå krøller kommer på utsiden av hjelmen og så legger vi i vei. Nærmeste kjøpesenter fra min mor er 5 kilometer unna i sterk motbakke. Vi handler og spiser. Når hun først er i en velassortert matbutikk, handler hun en god del. Og siden hun får «kjøre», passer hun på å få med mineralvann, juice og andre tunge ting + selvfølgelig ruller som ruver en del. Det blir flere handleposer i tillegg til rullatoren.

Så stabler jeg damen tilbake i lenestolen sammen med alle pakkenellikene. Og nå kommer kjørebrillene og hanskene godt med – for nå går det fort – veldig fort – nedover igjen. Skulle gjerne sett at vi kunne skrubbe begge to, men det naturlig nok min jobb. Jeg ber til høyere makter om at vi skal klare å stoppe ved lyskryss og fotgjengerfelt. Når hun er vel hjemme igjen med røde roser i kinnene av mye luft i full fart, er det bare å bære inn varene, stable i kjøleskapet og si pent adjø. Og ta fatt på 25 kilometer hjem igjen.

Tror kanskje jeg må legge inn en matstasjon eller en overnattingsmulighet på veien.

Hva tror du, Lan? Akkurat som du og dine har planlagt?