annonse

annonse

Klippet av Joe Biden går viralt.

Det skaper store oppslag i konservative medier at Joe Biden virker å se på klokka si i en dårlig skjult bevegelse under en minneseremoni i Delware for soldater som ble drept av en selvmordsbomber i Kabul forrige uke. Hendelsen skjedde lørdag 29. august.

– Det er sant. Joe Biden så på klokka si under den høytidelige seremonien, skriver mediaanalytiker Nicholas Fondacaro på Twitter.

annonse

It's true. Joe Biden checked his watch during the dignified transfer of the servicemembers killing in Afghanistan at the airport. You can see him jerk his left hand to pull the watch out from under his sleeve, then look down at it. pic.twitter.com/M3QVzJbTIm — Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) August 29, 2021

Mange har tatt til Twitter og uttrykkere avsky. De mener det er respektløst av Biden å se på klokka og slik sett indikere at han har andre planer.

– Dette er sjokkerende og vil bli husket, skriver guvernør Mike Huckabee (R).

Many of us remember Pres Bush 41 checking his watch during a debate and how awful it looked (even though we all felt same way about that debate.) But this is shocking and will be remembered. https://t.co/sFfW032JNm — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 29, 2021

annonse

Dagbladet har også laget en sak på det.

Forfatteren Henrik Hovland sier til avisen at dette er en «fillesak».

– USAs skandaløse uttrekning fra Afghanistan er vanskelig for både demokratene og republikanerne, som begge er medansvarlige, så det er lettere for republikanere å peke på en bagatellmessig tabbe Biden har gjort, og så slå ham i hodet med den. Biden har gjort mer kritikkverdige ting i forbindelse med Afghanistan enn å se på klokka, sier Hovland til Dagbladet.

Men i USA betyr slike seremonier mye og reaksjonene er betydelige. Biden selv har foreløpig ikke kommentert kritikken. 13 amerikanske soldater ble drept.

Natt til tirsdag trakk de siste amerikanske soldatene seg ut fra flyplassen i Kabul. En 20 år gammel krig er over. Taliban har nå makten over hele Afghanistan med unntak av Pansjhir-dalen.

annonse

Apparently our Commander-in-Chief has better things to do than honor the 13 service members who died on his watch? I’m DISGUSTED! God bless these heroes and their loved ones. They deserved better. pic.twitter.com/Ciuymtby3N — Ronny Jackson (@RepRonnyJackson) August 29, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474