En undersøkelse som Foreningen 2 Foreldre har gjennomført, viser at det er flertall på dagens storting for delt bosted for barn av skilte foreldre.

Solberg-regjeringen går nemlig inn for en ny barnelov som i større grad åpner for delt bosted, i motsetning til dagens lov, som slår fast at barnas primære bosted er hos en av foreldrene, noe som etter norsk praksis vil si mor.

Nå frykter Foreningen 2 Foreldre at et rødgrønt stortingsflertall etter valget 13. september kan velte den nye loven. De etterlyser dessuten et klart standpunkt fra Arbeiderpartiet.

Sentrale krefter i Arbeiderpartiet ønsker delt bosted som lovens utgangspunkt, men har ikke resten av partiet med seg, forteller Foreningen 2 Foreldre til Resett.

De får derimot full støtte fra Geir Ugland Jacobsen i Demokratene, som mener delt bosted bør være hovedregelen når foreldrene har like forutsetninger for daglig omsorg.

– Demokratene er for full likestilling mellom foreldrene, sier Jacobsen.

