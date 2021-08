annonse

Liberalistenes Per Sandberg er sjokkert over den høye oppslutningen «ytre venstre» har fått på valgmålingene i Oslo.

Kommunistiske Rødt, Miljøpartiet De Grønne og SV gjør det veldig godt på målingene.

NRK, som ofte lager nyhetsartikler rundt politikken til venstrepartiene, skrev tidligere denne måneden at «hver tredje Oslo-velger vil stemme radikalt og at over 10 prosent vil stemme på Rødt».

Oslo-resultatet er en viktig grunn til at både Rødt og MDG er over den magiske sperregrensa på den nasjonale målingen.

– Hvis vi får 10,2 prosent i Oslo, er det et kjempebidrag for å dra Rødt over grensa nasjonalt, uttalte Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

– Skremmende

En av de som reagerer sterkt på Oslo-befolkningen politiske preferanser er tidligere fiskeriminister Per Sandberg, som nå er førstekandidat for Liberalistene i hovedstaden.

– Det er rett å slett skremmende at 30% av velgerne i vår hovedstad faktisk vil stemme på kommunister og fundamentalister. 30% av velgerne i Oslo vil altså gi slipp på sin frihet og la seg styre av politikere og staten. Man må stille seg spørsmålet, hva har gått galt??, skriver han på Facebook.

Sandberg legger til at «historien til disse partiene er jo ikke hyggelig lesning».

– Staten skal eie deg med hud og hår, staten skal styre deg fra vugge til grav. Dine behov er uvesentlig, din frihet er underordnet stat og politikere, dine barn blir statens barn og privat er er skjellsord. Dette er politikere, og sannsynligvis velgere som aldri, noensinne har skapt noe som helst. Politikere og velgere som lever av andres ukuelige innsats for å skape verdier er blitt «uvanlige» skal elimineres, mener Sandberg.

Fremhevet Rødt i 2017

Liberalistene har ligget på rundt 0,5 prosent i gjennomsnitt på de najsonale meningsmålingene.

Før valget i 2017 fikk kommunistiske Rødt være med på partilederdebatter hos NRK, selv om de ikke var representert på Stortinget, og at mange meningsmålinger viste under 2 prosent oppslutning.

Da valget var ferdig fikk Rødt for første gang inn representanter på Stortinget.

Flere minipartier har gjort det bra på meningsmålingene under kategorien «Andre» den siste tiden. Mange av de har ytret seg kritisk til at de blir utelatt fra den politiske debatten.

Flere av de har lagt ut innlegg på Facebook der de tar frem Rødts lave oppslutning før 2017-valget, og at de ble inkludert i partilederdebattene på NRK, som en indikator på at de selv blir forskjellsbehandlet i årets valg.

