Mente det negative utfallet av Afghanistan-krigen alltid har vært uunngåelig.

Var USA og landets allierte dømt til å tape krigen i Afghanistan mer eller mindre uansett hvilke militære strategier de valgte å anvende? Flere er av den oppfatningen, inkludert den kjente realisten og statsviterlegenden, John J. Mearsheimer.

I en kronikk publisert 6. desember 2009 i Newsweek – for snart 12 år siden – går han motstrøms når han forklarer hvorfor USA og landets NATO allierte gikk mot et uunngåelig tap i Afghanistan allerede da.

Gitt den siste tids hendelser i Afghanistan, kan det være verdt å undersøke hva den tidligere professoren ved University of Chicago skrev den gangen.

Fantasi-seier

Mearsheimer innleder teksten med å fastslå at Afghanistan virket som en god krig for amerikanerne i begynnelsen. USA så ut til å vinne en rask seier: Drev Taliban og al-Qaida ut, og satte inn en vennligsinnet regjering. Resultatene var så imponerende at daværende president Bush bestemte seg for å gjenskape modellen i Irak allerede før kampene i Afghanistan hadde stoppet opp.

Men seieren var en ren fantasi. I motsetning til hva de fleste amerikanere trodde, hadde USA gått inn i en hengemyr i Afghanistan. Roten til problemet er enkel: En supermakt kan ofte relativt enkelt velte et fiendtlig regime, men så forandrer den seg til slutt til en okkupasjonsmakt uten en exit-strategi. Og det fører vanligvis til opprør.

Knust optimisme

Mearsheimer forklarer «at dette problemet ikke var umiddelbart synlig i Afghanistan, fordi USA styrtet Taliban med en kombinasjon av luftmakt, lokale allierte og små enheter av elitesoldater – ikke gjennom en storstilt invasjon.» Så da kampene tok slutt, så USA ikke ut som en okkupant, i det minste i begynnelsen. Washington hjalp deretter til med å installere Hamid Karzai som president, i håp om at han ville berolige Afghanistan uten mye amerikansk hjelp.

Disse optimistiske forventningene ble imidlertid snart knust. Taliban var ikke ordentlig beseiret, og mange av islamistgruppens ledere og krigere smeltet inn i lokalbefolkningen eller rømte til Pakistan. Karzai-regjeringen viste seg til å være inhabil og korrupt, og hadde aldri stor innflytelse utenfor Kabul. Den var ingen match for Taliban, som da begynte å gjenopprette seg selv.

Desperat løsning

Mearsheimer skriver at USA og landets NATO allierte derfor måtte gå inn i en ny runde med kamper mot Taliban. Men denne gangen ville de trenge et stort antall bakkestyrker, som ville gjøre dem til en okkupasjonsmakt som støtter et upopulært regime. Mellom oktober 2004 og oktober 2006 spredte amerikanske- og NATO-tropper seg til alle regioner i Afghanistan. «Ikke overraskende, et større fotavtrykk bidro til å drive opprøret fremover,» og skapte den «fryktelige situasjonen» i landet.

«Obama-administrasjonen brukte derfor høsten (2009) desperat til å finne en løsning, men ingen politikk kunne avverge et amerikansk nederlag i Afghanistan.» Selv med flere tropper og bedre taktikk, ville det amerikanske militæret ikke klare å beseire Taliban, fordi det «er en skyggefull geriljastyrke som alltid kan smelte bort og komme tilbake for å kjempe en annen dag.» Lokalbefolkningen ville ikke side med Karzai eller USA mye lenger, fordi de forstod at Karzai er taperen og NATO – i motsetning til Taliban – til slutt ville forlate landet.

Avslutningsvis slår Mearsheimer fast at «selv om det amerikanske militæret pasifiserer Afghanistan, vil al-Qaida fortsatt ha sin frihavn ved siden av i Pakistan. Og Washington vil ha det samme problemet som det hadde før 9/11; tross alt, disse angrepene kunne like gjerne vært planlagt fra Pakistan.»

Bitter slutt

Mearsheimer konkluderer med at den eneste levedyktige strategien for Afghanistan var den som president Obama ikke ville seriøst tenke på: Erkjenne nederlag og trekke seg helt ut. «Likevel er det akkurat det som Washington burde gjøre, samtidig som det må gjøre det klart at Taliban vil bli latt være i fred hvis gruppen holder seg unna al-Qaida. Hvis Taliban nekter, bør Predator-droner være tilstrekkelig til å beholde jihadistene i sjakk – eller ta dem ut,» skriver han.

«Den virkelige nøkkelen til å forhindre en ny 11. september er at USA må jobbe tett med andre regjeringer for å overvåke al-Qaida og ta ut terrorister før de slår til. Rettidig etterretning og godt politiarbeid er hovedårsakene til at det ikke har vært et nytt angrep på USAs hjemland,» legger han til.

«Krigen i Afghanistan har gjort lite for å gjøre amerikanere tryggere hjemme, og forlenge den vil heller ikke gjøre det. Dette har vært en dårlig krig fra starten av og vil være til den bitre slutten,» avslutter Mearsheimer.

