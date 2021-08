annonse

Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen mener at ulikheten i Norge er stabil. Kari Elisabeth Kaski hevder på sin side at dette er feil.

– Duoen springer forståelig nok bukk over den økende formuesulikheten i Norge, siden politikken deres er, har vært, og alltid vil være å kutte formuesskatten for landets rikeste personer og gjøre dem enda rikere, skriver Kaski i Nettavisen.

– Og når Isaksen og Sanner mener utviklingen de siste årene har «gått i riktig retning for de lavtlønte», virker det pussig nok som om de har glemt at vi har vært gjennom en koronakrise, der svært mange lavtlønte har vært permittert og levd på dagpenger i lange perioder. Dette er foreløpig ikke registrert i statistikken.

SVs finanspolitiske talsperson påpeker at de rikeste 0,1 prosent av nordmenn eier 11,6 prosent av nettoformuen i landet, og at denne andelen har økt med 40 prosent bare siden 2013. Hun påstår også at formuen er svært skjevt fordelt i Norge, sammenlignet med andre land i Europa.

– En ny undersøkelse viser at 60 prosent av nordmenn bekymrer seg for egen økonomi. Halvdelen av de spurte oppgir i en undersøkelse at de har økonomiske vanskeligheter. Jeg vet ikke hvor mye inntrykk det gjør på dem at Isaksen og Sanner synger «Det går likar no».

Høyre har vært opptatt av å dele ut milliarder i krisestøtte til landets rikeste bedriftseiere, uten å stille noen som helst form for krav til dem, mener Kaski.

– Tjener du millionen eller mer, vil du derimot merke det godt på skatteregningen hvis SV får styre, og det er selvsagt det Høyre og deres svært, svært rike velgjørere egentlig er redd for.

Kaski mener at Høyre-politikerne lager sin egen virkelighetsforståelse og driver skremselspropaganda om andre partier. Selv når all tilgjengelig kunnskap tyder på at de tar feil, viker de ikke, påstår hun.

– Landet fortjener bedre enn slike partier i regjering, avslutter SVs finanspolitiske talsperson.

