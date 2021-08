annonse

Miljøkriminalitet. Saken gjelder ulovlig felling av et viltlevende dyr.

Mannen sier til Resett at han jo ikke ville lagt ut bilde av reven hvis han trodde det var en fjellrev.

I februar 2021 ble en 39 år gammel erfaren jaktmann dømt i Dalane tingrett til fengsel i 90 dager for å ha skutt en fredet fjellrev.

I tillegg, ble mannen dømt til tap av retten til jakt og fangst i en periode på tre år, inndragning av den døde fjellreven, salongriflen samt å betale saksomkostninger til det offentlige med kroner 2000,-.

Anke

Domfelte anket dommen til lagmannsretten på bakgrunn av bevisvurderingen relatert til skyldspørsmålet. Gulating lagmannsrett besluttet deretter å ta ankebehandlingen til følge.

Aktor, politiadvokat Ida Sletsjøe, ved Rogaland statsadvokatembeter, mente at tiltalte blant annet måtte dømmes til fengsel i 120 dager.

Forsvareren, advokat Asbjørn Stokkeland, hevdet at tiltalte måtte frifinnes, eller at han i verste fall fikk en mild dom.

Tiltalte

I retten erkjente tiltalte de konkrete forholdene han faktisk var tiltalt for, men nektet straffeskyld.

Tiltalte hadde plassert ut en «fangst boks» beregnet for rev. Denne «fellen», kunne han iaktta fra sin egen eiendom.

Tidlig en morgen i mars 2019 registrerte tiltalte at et dyr hadde forvillet seg inn i fangstfellen. Han tok derfor med seg sitt salonggevær, og gikk bort til kassen for å undersøke.

Da han kom bort til boksen, så han en hvit rev som lå i det ene hjørnet. Tiltalte var helt sikker på at dette var en «albinorødrev», ut ifra at andre jegere hadde opplyst ham om at det var en «albinorødrev» som befant seg i området.

Tiltalte fortalte retten at han var overbevist om at det i hans nærmiljø ikke fantes fjellrev så langt sør i landet. Han tok deretter livet av reven med et rettet skudd, og tok så med revekadaveret hjem.

Tiltalte videreformidlet et bilde av det døde dyret på en facebook-gruppe kalt «Revejakt».

Beslag

På bakgrunn av ovennevnte Facebook melding, ble (miljøkriminalitets) politiet koblet til saken, og reven måtte innleveres til Norsk institutt for naturforskning. Der ble den DNA-analysert, og resultatet av denne testen konkluderte med at «den innleverte reven er en vill fjellrev med opphav i den skandinaviske fjellbestanden».

Loven

Straffeloven § 240 (alvorlig miljøkriminalitet) andre ledd bokstav a rammer den som «minsker en naturlig bestand av fredelige organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse».

Samme lovparagraf rammer både forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser av bestemmelsen. Strafferammen for overtredelse av denne lovparagrafen er fengsel inntil seks år, og loven gir ingen adgang til å ilegge kun en bøtestraff.

Dermed er straffeutmålingen ved denne lovovertredelsen fastslått at det skal idømmes en ubetinget fengselsstraff.

Selv om lagmannsretts dom ble avsagt under dissens, ble tiltalte dømt til ubetinget fengsel i 90 dager.

Tiltalte ble også dømt til tap av retten til jakt og fangst i en periode på tre år, inndragning av fjellreven, salongrifle samt kroner 2000,- i saksomkostninger til staten.

Lagmannsretten begrunnet dette blant annet med:

«Det vises til at tiltalte ved sin handlemåte har utvist en holdning som ikke er forenelig med det som forventes av en aktiv jeger. Lagmannsretten peker på at det å foreta en sikker identifisering av dyret før beslutning om å skyte treffes, står helt sentralt ved utøvelsen av jakt.

Fjellreven befant seg i en fangst boks, slik at tiltalte hadde god tid og full anledning til å undersøke reven nærmere, før han valgte å skyte den».

Reset kontaktet domfelte for en kommentar



–Hva er din kommentar til dommen?



– Jeg skjønner ingen ting. Jeg var jo overbevist at den reven det her er snakk om, var den «albinoreven» jeg og flere andre jaktkammerater i lang tid hadde pratet om, og som hadde streifet rundt i nærområdet. Jeg var jo aldri i tvil om det.

– Hva synes du om at påtalemyndigheten har tatt en DNA-test av denne reven?



– I og med hva man leser i avisene, så har jo politiet nesten aldri kapasitet til noe som helst. I tillegg, kommer de som oftest når alt er over. Hvordan de har tid, kapasitet og resurser til å ta en DNA-test av en død rev i denne saken, er for meg helt uforståelig.

– Du er nektet å drive jakt og fangst tre år frem i tid?



– Riktig, og retten har i den forbindelse bestemt å inndra mitt salonggevær for en treårsperiode.

– Du er en aktiv jaktmann. Derfor regner jeg med at du også har andre våpen?



– Ja, det stemmer, men de våpnene ønsker politiet eller retten så langt ikke å inndra. Det er bare snakk om det våpenet som ble brukt under avlivningen av reven. Det er det de er interessert i.

– Hvorfor la du ut bilde av reven på Facebook?



– Hadde jeg visst hvordan dette skulle ta av, hadde jeg jo aldri videreformidlet bildet av reven på Facebook. Min oppriktige nysgjerrighet i så måte, var jo om det var andre fangstfolk jeg kunne rådføre meg med angående den hvite reven.

– Jeg ville jo vært en idiot, om jeg bevisst la ut et bilde av den døde fjellreven på Facebook, om jeg visste at den var fredet.

– Jeg var jo overbevist om at det ikke fantes en fjellrev, som var truet av utryddelse så langt sør i landet.

–Hva skjer videre nå?



– Tja, jeg vet ikke. Advokaten min har sagt at det muligens er en åpning å anke videre til Høyesterett, men jeg vet ikke.

– Har du noen formening hvordan en fjellrev (polarrev) har forvillet seg helt ned til Vest-Agder fylke.



– Det er helt utrolig! Verken jeg eller andre jaktkolleger har tidligere hørt om det.

