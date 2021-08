annonse

Bemannede ubåter kan fungere mer som kommando- og kontrollskip fremover. «Morderskip» som opererer en stor flåte av overflate- og undersjøiske dronebåter.

The National Interest rapporterer at den amerikanske marinen fremskynder utviklingen av en ny flåte av ubemannede undervannsdroner (UUV). Målet er å kunne utføre en rekke ubåtlignende oppdrag – inkludert rekognosering, anti-mine-operasjoner og til og med undersjøiske angrep – på en tryggere måte.

Droneubåter gir en enestående blanding av tilleggsegenskaper som kan være av stor relevans for maritim krigføring. Et hovedelement er økt utholdenhet, ettersom ubemannede ubåtlignende droner kan operere i flere måneder om gangen, siden de ikke krever mannskapsskift.

Nå jobber US Navys Kontor for maritim forskning (Office of Naval Research) og forsvarsfirmaet General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) sammen for å utstyre store ubemannede undervannskjøretøy med avanserte fremdrifts- og energilagringssystemer.

Ifølge en studie fra 2015 publisert i International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, er målet å «utføre oppdrag som varer lengre enn sytti dager i åpent hav og kystnære strøk og være fullstendig autonome, med lang utholdenhet, lansert fra land med avanserte sensorer for kystnære strøk.»

Studien vektlegger «lang utholdenhet» og «autonomi» som nøkkelfunksjoner for store undersjøiske droner, noe som vil drastisk forlenge tiden som er mulig for undersjøiske overvåkingsoppdrag. Større droner kan også være konstruert med et sterkere fremdriftssystem for bedre manøvrering under havflaten.

I en selskapserklæring opplyser GA-EMS at den nye høyteknologiske integrasjonen er ment for å forbedre ytelsen til undervannsdroner, spesielt med tanke på utvidet utholdenhet:

– I løpet av de siste to årene har motoren gjennomgått laboratorietesting, og kraftsystemet har fullført undersjøisk testing. Begge systemene har vært en suksess, og demonstrerte evne til både å gi kraft og fremdrift til undervannsdronen. Sammen viser systemene seg å være nøkkelteknologier for å gi kombinert kraft, energitetthet og forbedret fremdriftsytelse som er nødvendig for å nå målene, sier Scott Forney, president i GA-EMS, i uttalelsen.

Bemannede moderskip

Fremveksten av denne typen systemer vil i stor grad påvirke taktikker og strategier i ubåtkrigføring, ettersom USA vil kunne multiplisere sin tilstedeværelse i det undersjøiske domenet massivt uten å nødvendigvis øke risikoen. Store undersjøiske droner kan også ganske sannsynlig være konfigurert til å skyte våpen som torpedoer, spesielt hvis de er i samme nettverk som undersjøiske bemannede «moderskip».

Bemannede ubåter kan da i stor grad funger mer som kommando- og kontrollfartøyer i tiden fremover. «Moderskip» som opererer en stor flåte av overflate- og undersjøiske dronebåter.

