Laksemilliardær Gustav Witzøe var kritisk til formuesskatten, men da fikk han en rekke skyllebøtter fra venstresiden.

– Temaene arveavgift og formuesskatt blir uomtvistelig blant de viktigste før valget. Venstresidens ensidige kvalme vedrørende de superrikes klage på formuesskatten er velkjent, skriver Bjørn Bringa i Finansavisen, og legger til:

– Jeg vil imidlertid minne om at de fleste arbeidsplasser i Norge skapes av bedrifter med inntil 20–30 ansatte. Mange av disse sliter med å få det til å gå rundt, og de er overrepresentert når det gjelder konkurser. Venstresiden vet utmerket godt dette, men unnlater selvfølgelig å kommentere det.

Bringa mener at høyresiden har vært altfor defensiv i debattene med å påpeke at formuesskatten må betales av både liten og stor, ikke bare mindre bedrifter, men også private som i løpet av et langt liv har skaffet seg egen bolig og kanskje også fritidsbolig.

– Dette er eiendeler som i et langt liv er opparbeidet og skattlagt, og som foreldre ønsker å overføre til neste generasjon uten at de skal bli flådd av venstresidens forslag om økning av formuesskatt og innføring av arveskatt. Det er derfor ikke uten grunn at betegnelsen «misunnelsesskatt» har oppstått, skriver Bringa, og legger til at de bare vil ta dem som får til noe:

– Venstresidens personforfølgelse av næringslivstopper som Gustav Witzøe og likesinnede som ved hjelp av teft, dyktighet og ikke minst hardt arbeid gjennom decennier har oppnådd suksess, er direkte usmakelig.

