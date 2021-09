annonse

Talibans ledere har flere ganger lovet amnesti til landets borgere. Budskapet har vært at alle er tilgitt og at ingen, ikke engang de som tidligere kjempet mot islamistene, trenger å være redde for hevnaksjoner. Men afghanske kilder BBC har vært i kontakt med forteller nå om tidligere politifolk og soldater som tross løftene likevel blir drept av Taliban.

Flere afghanske kilder sier nå til BBC at flere tidligere ledere i politiet og medlemmer av spesialstyrkene er blitt drept av Taliban de siste dagene.

– Taliban har ikke sluttet å drepe etter at de kom til makten, sier en tidligere soldat i de afghanske spesialstyrkene som fortsatt befinner seg i landet.

annonse

Den ikke navngitte kilden hevder at Taliban for noen dager siden drepte tolv medlemmer av spesialstyrkene i Kandahar og tre soldater i Jalalabad.

– De var nære venner av meg, og jeg var i kontakt med dem. Taliban hentet dem ut av hjemmene deres og skjøt dem, sier den tidligere soldaten som selv har gått i dekning sammen med familien.

Vanskelig å få drapene bekreftet av uavhengige kilder

Flere kilder sier til BBC at Taliban-krigere i forrige uke drepte to tidligere politiledere: Haji Mullah Achakzai, sikkerhetsdirektør i provinsen Badghis, og Ghulam Sakhi Akbari, som hadde samme stilling i provinsen Farah.

annonse

Videoopptak som angivelig viser Achakzai, bakbundet og med bind før øynene, før han blir skutt, finnes på nettet.

Ifølge BBC har det ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse av opplysningene fra de afghanske kildene og ledelsen i Taliban står på sitt og hevder de ikke står bak hevndrap.

Men ifølge NTB har også det norske forsvaret fått tilgang til lignende opplysninger. Få dager etter Kabuls fall kom det meldinger om at medlemmer av spesialpolitistyrken CRU – som i en årrekke ble trent av norske styrker – var tatt til fange av Taliban og drept.

– Vi vet ikke om dette er riktig. Det er ikke bekreftet. Det er mange rykter nå, sa sjefen for de norske spesialstyrkene, Torgeir Gråtrud, til NRK for få dager siden.

Taliban nekter for å stå bak angrepene

Til avisa Daily Mail forteller flere afghanere at de har fått brev med trusler fra Taliban festet til inngangsdørene sine med beskjed om at de vil bli funnet og drept hvis de ikke overgir seg så de kan stilles for retten.

Men mens noen afghanske kilder forteller om drap begått av Taliban, har andre beskrevet rolige og forholdsvis normale forhold i hovedstaden Kabul.Talibans ledelse har også gått ut og oppfordret folk med høy utdannelse om å bli igjen og bli med på gjenoppbyggingen av landet fremfor å rømme til utlandet.

annonse

En tidligere afghansk tjenestemann uttaler til The New York Times at det er for tidlig å si om de omtalte hevnaksjonene er begått av enkeltpersoner utenfor Taliban-ledelsen kontroll, eller om de har stått bak og gitt et uoffisielt grønt lys for angrepene.