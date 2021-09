annonse

En ny coronavariant er oppdaget i Sør-Afrika. Forskere mener den nye typen er farligere enn Delta-varianten.

Varianten, av det kinesiske coronaviruset, blir kalt «C. 1.2». Varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika i mai, og har senere blitt oppdaget i flere andre land, deriblant England.

Sør Afrikas nasjonale institutt for smittsomme sykdommer publisert en studie om den nye varianten på sin egen nettside.

Den nye varianten ble beskrevet som «farligere enn delta-varianten». Forskerne hevder at den nye varianten kan skape problemer for coronavaksinene.

«Det er grunn til bekymring for at den nye varianten er mer smittsom enn variantene vi har nå. Det betyr også at C12-varianten har mutert så raskt og langt at dette er den muterte varianten som er lengst unna den originale Wuhan 1.0-varianten. Det kan skape problemer for 1.0-vaksinen», skriver amerikansk-kinesiske epidemiologen, Eric-Feigl Ding, på twitter.

🦠NEW VARIANT—a new #SARSCoV2 variant C.1.2 just identified in South Africa & several countries, with concerns it could be more infectious and evade vaccines. #C12 also has mutation rate that is nearly **twice as fast** as the rate of the other variants.🧵https://t.co/r4RReDcAIe pic.twitter.com/a432jYiexE

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) August 30, 2021