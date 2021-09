annonse

Mannen som ble dømt til 50 timers samfunnsstraff, etter å ha utøvet vold mot en lærer på Etterstad videregående skole, erkjente i retten at han hadde slått læreren, men hevdet han handlet i selvforsvar.

Den nå 18 år gamle mannen er tidligere straffet ved flere anledninger, men retten la i formildende retning vekt på at tiltalte bare var 17 år og ti måneder da volden ble utøvet.

Tiltalebeslutningen lød som følger: Straffeloven § 273 – for å ha skadet en annens kropp eller helse. «Onsdag 16. september 2020 ca. kl. 12.20 på Etterstad skole i Etterstadsletta 5 i Oslo slo han lærer XXXXX gjentatte ganger i ansiktet og hodet og tok kvelertak på han. XXXXX ble påført brudd i en bro på fortenner, og måtte få ny bro.

I tillegg, gikk tiltalen ut på at voldsutøveren hadde utøvd vold mot en særskilt utsatt yrkesgruppe som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole (straffeloven § 286).

Hovedforhandling ble holdt 12.08.2021, og tiltalte erkjente seg ikke skyldig. I sakens anledning, mottok retten forklaringer fra fire vitner.

Hevdet han slo i selvforsvar

Tiltalte har erkjent at han slo læreren, men forklarte til politiet at han handlet i selvforsvar. Voldsutøveren, som opprinnelig kommer fra Tyrkia, forklarte i retten at han kun hadde forsvart en kamerat som nærværende lærer hadde ydmyket. Kameraten det her er snakk om, skal ifølge Resetts kilder ha etnisk bakgrunn fra republikken Tsjetsjenia i Russland.

Elev vitnet om at det var tiltalte som angrep læreren

Læreren fortale retten at han hadde tavleundervisning i et klasserom, da døren inn til klasserommet ble slått opp med et brak. I døren så han en av sine elever, samt en ukjent ungdom (voldsutøveren).

Ting skjedde fort. Før læreren fikk sagt noe eller rakk å reagere, ble han gjentatte ganger slått hardt med knyttet neve i høyre del av ansiktet av tiltalte.

En kvinnelig elev forklarte retten at tiltalte som angrep læreren, i tillegg til knyttneveslagene, prøvde han ved «et kyllinggrep» (halsgrep) å ta kvelertak på læreren. Hun så at læreren prøvde å beskytte seg ved å fjerne armen til tiltalte.

Læreren ble sykemeldt i månedsvis

Retten kom frem til, utover enhver rimelig tvil, at fornærmede ble påført brudd i en bro på fortenner, som følge av den totalt umotiverte voldsutøvelsen.

Læreren fikk også påført et lite kutt i hodet, et merke i ansiktet og smerter i ryggen. Det bemerkes at læreren ble 100% sykemeldt fra 18. september 2020 til 8. november 2020. Fra 8. november 2020 til 4. januar 2021 har han delvis vært sykemeldt.

Tidligere dømt for vold

Den voldsdømte 18-åringen bor i egen leilighet og jobber fulltid i en møbelkjede. Han er tidligere straffet ved flere anledninger, herunder ved Oslo tingretts dom av 21. januar 2020, hvor han ble dømt for blant annet overtredelse av straffeloven § 273 (kroppsskade) til samfunnsstraff i 237 timer, med gjennomføringstid på et år, subsidiert fengsel i åtte måneder.

Tiltalte er nettopp ferdig med denne samfunnsstraffen. I tillegg, ble tiltalte domfelt ved Follo tingretts dom av 3. september 2020.

Han ble da dømt til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengsel i 30 dager. Det bemerkes at gjennomføringen av denne samfunnsstraffen ikke er påbegynt.

Strafferammen var på 6 år

Strafferammen for overtredelse av straffeloven § 273 (kroppsskade) er fengsel i inntil seks år.

Oslo tingrett, ved dommerfullmektig Ingrid Nøvik avsa følgende dom:

«I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte tidligere er domfelt for overtredelse av straffeloven § 273, jf. straffeloven § 79 bokstav b.

I formidlende retning legger retten vekt på at tiltalte var 17 år og ti måneder på handlingspunktet, jf. straffeloven § 78 bokstav i. Hans lave alder må få betydning, fordi barn normalt ikke i samme grad som voksne handler utfra de rasjonelle overveielsene som begrunner hensynet til allmennprevensjon.

Fordi tiltalte var et barn da han begikk de straffbare handlingene, kan han bare idømmes fengsel når det er særlig påkrevd, jf. straffeloven § 33».

I dette tilfellet valgte retten samfunnsstraff istedenfor fengsel, noe selvfølgelig tiltalte samtykket i.

Retten besluttet deretter at samfunnsstraffen passende kunne settes til 50 timer.

Dommen var enstemmig

