– Ingen muslim kan med sikkerhet vite hva korrekt islamsk lov er.

Basel Kadem (29) er en norsk sjiamuslimsk imam, forfatter og markant person i muslimske miljøet i Norge. Han tilhører en ultraortodoks retning, Rafida, innen sjiaislam. I 2018 stiftet han organisasjonen Rafida Norge. I dag leder han organisasjonen der han er aktiv predikant og skribent.

Han er kjent som en av de få imamene som tør å kritisere andre islamske retninger, og han er også villig til å snakke med meningsmotstandere. Han har blant annet publisert flere innlegg på Resett.

I Afghanistan nå har Taliban tatt over. Både fra deres styre i Afghanistan mellom 1994 og 2001, men også fra diverse reportasjer som har komme ut fra de områdene de har kontrollert de siste årene mens Vesten støttet opp regjeringen i Kabul er det henvisninger til at de jobber for islamske lover – sharia – og et styresett i henhold til islam.

Talibans sentrale talsmenn har sagt at de respekterer kvinner og at de vil gi amnesti til de som har samarbeidet med okkupasjonsmakten, men at det må skje «innenfor islamsk lov» og lokale tradisjoner. Taliban-ledere på bakken sier fortsatt åpent på kamera at tyveri må straffes med amputasjon og utroskap med steining. Hva er egentlig forbindelsen mellom Taliban og islam?

– Er det fra Koranen og hadith Taliban henter sin forståelse av hva islam og sharia er?

– Taliban er en variant av fundamentalistisk sunniisme, slik som IS og Al-Qaeda. IS og Al-Qaeda er wahabister – en gren av salafisme – mens Taliban tilhører deobandi-sekten, som er nært beslektet med sufisme, sier Basel Kadem til Resett.

Han forteller videre at Taliban baserer sin religion hovedsakelig på en bokstavelig tolkning av: (1) Koranen; og (2) sunni-hadith om profeten Muhammed, de såkalte «sahaba» (altså Muhammeds følgesvenner) og de såkalte «tabi’een» (altså de som fulgte følgesvennene, men aldri møtte Muhammed).

– Koranen er en betegnelse om muntlige overføringer av Muhammed som omtaler hva muslimer mener er Guds siste lovbok. Koranen er et godt bevart historisk dokument, og det er minimale variasjoner mellom de ulike beretningene om Koranen, men muslimer er ikke i stand til å definere objektivt og sikkert hvilken beretning som er den originale, hevder han.

I tillegg til Koranen er Hadith én av flere rettskildefaktorer som brukes som grunnlag for å finne ut hva Muhammed gjorde og hva som er i henhold til islams lov.

– Hadith er en betegnelse om en hendelse. En hadith kan ha én eller personer som overfører hendelsen, og dermed kan det hende at én og samme hadith har flere varianter. Muslimer anvender ulike metoder til kildekritikk for å verifisere koranske- og hadithiske tekster, sier Basel Kadem.

Det er mange ulike fortolkninger innen sjiaslam. Basel Kadem tar en nokså kritisk posisjon til sine sekteriske motparter innen sunniislam. Han sier mye sunni-materiale, slik Taliban blant annet forfekter det, «generelt er forkastet av sjiaene, fordi mye om Muhammed i sunni-kilder er fabrikert og forfalsket av politiske formål.»

Kadem sier til Resett at mesteparten av de som slo seg sammen med Muhammed «var hedninger og pøbler som tok nytte av islam til personlige formål.»

Han mener disse gruppene deretter er blitt «dyrket som helgener og deres handlinger omgjort til islamske rettskildefaktorer i ettertid, for å beskytte kalifers maktposisjoner.»

Basel Kadem nevner særlig de to første kalifene (muslimske lederne) etter at Muhammed døde i 632, kalifene Abu Bakr (632-34) og Umar (634-44), i denne hensende. Disse, som han omtaler som «pøblene», har innen sunniislam blitt brukt som islamske rettskilder av terrorister som al-Qaida, IS og Taliban i moderne tid, og av islamske kolonimakter i fortiden.

– Kan du forklare folk hvordan Taliban kommer frem til hva som er korrekt sharia? Står de islamske lovene skrevet ned noe sted?

– Sharia er teologers forsøk på å anvende islamske tekster. Ganske forenklet går det ut på å undersøke teksters troverdighet, og deretter å anvende disse gjennom vitenskaper som språklære, sier han.

Og tekstene det refereres til er Koranen og hadithene i hovedsak. Og det man prøver å finne ut gjennom disse tekstanalysene er hva Muhammed gjorde og ga bestemmelser om. Fra et dogmatisk perspektiv, er det altså Guds og Muhammeds bestemmelser som er korrekt sharia. Men fra et kildekritisk perspektiv, er det ikke mulig å vite med sikkerhet hva som er korrekt sharia.

– Ingen muslim kan med sikkerhet vite hva korrekt islamsk lov er i alle lovkapitler. Dette skyldes flere aspekter i islams kildeproblem. Det er nemlig ingen muhammedansk kodeks som har overlevd i perfekt forstand, men kun en liten mengde fragmenterte tekster og muntlige overføringer. En stor del av denne tekstarven er utsatt for korrumpering, og selv de antagelig korrupsjonsfrie tekstene inneholder motsetninger som det kan være en utfordring å forsone mellom. En annen utfordring med å forstå sharia, er striden om hvorvidt absolutt alle Muhammeds handlinger og befalinger skal følges i all overskuelig framtid, eller om mange av disse er irrelevante i dag fordi de var ment å takle problemer i fortiden. Dette gjelder særlig regler om slaveri, kvinners posisjon og måleenheter. En signifikant del av islamske praksiser har dessuten ingen hjemmel i Koranen eller hadith, men er utledet av, blant annet, lærdes konsensus, sier Kadem.

Han legger til at Taliban tilhører hanafi-lovskolen innenfor sunni-retningen. Ifølge imamen utleder denne lovskolen sin forståelse av islamsk lov basert på følgende rettskildefaktorer i rekkefølge: sunni-beretninger av (1) Koranen og (2) hadith; (3) konsensus mellom lærde; (4) analogi; (5) juridiske preferanser; og (6) normativ sedvane. Wahabister, slik som IS og Al-Qaeda, har en annen struktur for sin forståelse av islamsk lov. De følger hanbali-lovskolen innenfor sunni-retningen.

Han mener også enkelte sunni-teologer utleder dommer basert på noe de har sett i en drøm, slik som at de har snakket direkte med sunni-doktrinens Zevs-lignende himmelgud-variant av Allah i drømmen.

– Hva slags forhold har Taliban og deres versjon av sunniislam til sjiaer?

– Sunnier har generelt et fiendtlig forhold til sjiaer, men det kan variere. Taliban har en blodig sekterisk historie overfor sjiaer, og fremdeles blir sjiaer forfulgt og drept av Taliban. Likevel ser det ut til at Taliban i ny og ne prøver å danne et tilsynelatende «vennlig» forhold til sjiaer. Dette kan dog være politisk motivert, for eksempel i håp om å vinne sympati fra det iranske regimet, sier han.

Han legger til at en bekjent i Tyrkia sendte ham et bilde nylig, som antagelig viser en Taliban-soldat holde tale under en sjiamuslimsk religiøs samling:

– Burde imamer i Norge gå ut å ta avstand fra Taliban og deres måte å tolke islam på?

-Det er positivt at muslimer tar avstand fra Taliban og lignende grupper, men det er ikke nok. Slike grupper må bekjempes militært og ideologisk, svarer Basel Kadem.

– Tror du Taliban kommer til å praktisere en annen form for islam nå enn de gjorde på 1990-tallet?

– I essensen mener jeg de vil praktisere den samme, men det kan hende at de vil prøve å opptre mer sivilisert og investere i kreativ propaganda, for å styrke sitt image, rekruttere mer og skape frykt hos sine fiender.

– Tror du noen i Afghanistan kommer til å utfordre Taliban på deres teologiske fortolkninger?

– Muslimer har- og vil alltid utfordre hverandre på teologiske fortolkninger, fordi de mangler en legitim og stabil autoritetsfigur.

Han tror sjiaene kommer til å utgjøre en trussel for Taliban. Men sier han er usikker på hvordan denne konflikten vil utspille seg.

– Jeg hadde antatt at Irans regime ville blandet seg inn og forsvart afghanske sjiaer – av strategiske hensikter – men det ser ut til at Iran har reagert passivt på Taliban. Mange iranere har et nedsettende og rasistisk syn på hazara-minoriteten, som utgjør mesteparten av afghanske sjiaer i tillegg til persere og tadsjiker.

Kadem nevner at et usikkerhetsmoment også ligger i om religiøse autoriteter i Irak vil utfordre Taliban og mobilisere militser til Afghanistan for å utrydde Taliban, slik han mener skjedde med IS i Irak og Syria i 2014 og årene som fulgte.

– Det som taler mot involvering fra disse irakiske sjiamuslimske autoritetene er at Afghanistan ikke har helligdommer, ikke er et strategisk punkt, at afghanske sjiaer har svakere økonomi og bidrar mindre med islamske skattepenger til autoritetenes vatikan-strukturer. Derfor anses ikke afghanske sjiaer som en prioritet, mener han.

-Tror du Taliban kommer til å praktisere hudud-straffer og kan du forklare hva det er?

– Jeg antar at de vil praktisere sin variant av hudud-straffer og anvende sin variant av et kalifat.

Basel Kadem mener mange islamkritikere overdriver betydningen av de fysiske avstraffelsesmetodene innen islam. Straffeloven utgjør kun en liten prosentandel av islamsk rettsvitenskapelig litteratur. Den største delen tar for seg hovedsakelig ritualer og menneskelige kontrakter, påpeker han.

– «Hudud» er en samlebetegnelse for fikserte fysiske straffemetoder som er beskrevet i islamske tekster, og er eksempelvis i kontrast til regler rundt «ta’zeer» (altså ufikserte fysiske straffemetoder) og «qisas» (altså retaliasjon). Ulike trosretninger har ulike tilnærminger til hvordan en skal forholde seg til slike straffemetoder, og mer generelt hvordan en skal forholde seg til islamske tekster og islamsk lovgivning, sier han.

Kadem stiller i tvil med hvor stor sikkerhet islamske lærde kan hevde at hudud-straffer (steining, avkapping av hender og føtter osv) er riktig lovtolkning.

Han trekker også frem uenigheten som eksisterer om islam kan anvendes som et politisk styresett.

Imamen Basel Kadem mener videre at den utbredte meningen hos mange islamister er at hudud-lover egentlig er ment å være avskrekkende og har aldri noen reell anvendelse. Dette begrunnes gjerne med at kravene for å implementere de er veldig strenge og kan umulig realiseres. Han eksemplifiserer dette med kravet om fire troende og troverdige vitner under øyeblikket utenomekteskapelig sex ble begått og at vitnene så penetreringshandlingen i detalj.

– Implisitt betyr dette at handlingen ble begått i en grad av offentlighet og ikke bak lukkede dører, sier Kadem avslutningsvis.

