Norge sies å være et demokrati. Et land styrt av folket. Altså, styrt av meg og alle andre stemmeberettigede opp gjennom årene.

Dagens tilstand er således mitt demokratiske ansvar. Ikke alene, men dog også mitt. Folket, vi stemmeberettigede, har vel fått det som vi har ønsket enten vi har stemt eller ikke? Er det ikke det som er demokrati, at folkets stemmer/ønsker blir materialisert gjennom tillitsvalgte? Vi har tillit til at de vi har valgt utfører oppgavene til beste for landet og landets innbyggere. Dette med tillit er jo noe karakteristisk ved oss nordmenn, sies det. Noen er riktignok for oppgitte til å stemme. Men det er vel også en slags demokratisk rett? Eller er det her demokratiet glipper?

HAR JEG VALGT RIKTIG?

Er jeg fornøyd med mine valg og mitt ansvarstagende? Har jeg satset på de rette folkene til å gjennomføre min (ønskede) politikk? Satte jeg meg godt nok inn i hva folk stod for og hvilken retning de ville for landet? Jeg kan bare si det rett ut: jeg hadde ikke peiling. Jeg har i alle disse årene ikke forstått hvordan ting skjer, henger sammen eller utvikles. Jeg har ikke forstått hvem som tar hvilke avgjørelser og hvorfor.

Kanskje jeg trodde at jeg ble holdt informert av Dagsrevyen og at det var der ting skjedde?

SELVRÅDERETTEN ER IKKE EN NATURLOV

Jeg ble selvfølgelig forskrekket da det i sin tid ble snakk om EF og at andre land skulle bestemme over den norske bonden. Jeg har dessverre aldri hatt familiær tilknytting til noen gård, men jeg lærte fra barnsben av hvor maten kommer fra. Så da det ble avstemning stemte jeg nei. Jeg var 20 år og jeg tok ansvar for Norges og norske bønders fortsatte selvstendighet i 1972. Jeg regnet Norge for et selvstendig land med sin egen regjering og sin egen lovgivning. Det er jo det vi har vært så stolte av i alle år, det frie Norge.

Det samme gjentok seg ved EU-avstemningen i 1994. Jeg stemte nei i overenstemmelse med min overbevisning. Andre stemte ja. Deriblant også noen som egentlig ønsket nei-seier. Men fordi de trodde at ja-siden ville vinne og de hadde behov for å føle seg som vinnere, stemte disse nei-menneskene mot sin egen overbevisning. Den slags mennesker har min største forakt. Jeg anser dem for å være farlige.

JEG HAR STEMT FOR FLERKULTUR!

Som jeg nettopp har sagt, jeg forakter de som stemmer mot sin overbevisning. Allikevel er det nettopp det jeg selv har gjort.

Nylig har jeg oppdaget – ved å lese Terje Tvedt sin bok Internasjonaliseringen av Norge – at jeg har vært med på å bestemme at Norge skal være flerkulturelt! Jeg har stemt mot min egen overbevisning. Ikke bare ved ett valg, men ved valg etter valg.

Jeg anbefaler på det varmeste Terje Tvedts opplysende bok Det internasjonale gjennombruddet. Med advarsel om at det ikke er lesestoff for sarte sjeler.

Terje Tvedt nevner flere stortingsmeldinger angående innvandringspolitikken, f.eks. (side 138): “Allerede den første offentlige regjeringsstrategien for innvandring til Norge, St.meld. nr. 39 (1973-74) Om innvandringspolitikken, argumenterte for at målet var et “flerkulturelt samfunn.” Trygve Bratteli la i mars 1974 frem en melding som slo fast hva som skulle bli et sentralt, styrende prinsipp i perioden – innvandrerne skulle ha valgfrihet når det gjaldt tilpasning til sitt nye hjemland. Den norske stats oppgave var å legge til rette for at “de får en slik valgmulighet.””

JEG HAR IKKE HATT PEILING PÅ HVA SOM HAR SKJEDD I STORTINGET

Innvandrer-problematikken har altså blitt diskutert og avtalt om i Det norske Stortinget i mange år. Helt siden første halvdel av 70-tallet har det vært laget stortingsmeldinger om problematikken. Jeg har ikke forstått at store deler av problemene vi har med det flerkulturelle ble drevet fram av de styrende. At de styrende bestemte at vi skulle ha et flerkulturelt Norge. Ikke bare at folk fra andre kulturer skulle komme til Norge og få norsk statsborgerskap, men det ble bestemt at vi som var her fra før, landets innbyggere, skulle tilpasse oss de nye som kom! Innvandrerne skulle få frodes og spre seg ut som de ville. Jeg hadde ikke forstått at dette var bestemt, at det var en villet utvikling av den norske regjeringen.

Fordi jeg ikke visste hvordan ting foregikk og ble bestemt på høyeste hold, trodde jeg at problemene jeg så innvandrer-jenter hadde i sine familier, skyldes at de styrende ikke så. At de styrende ikke hadde oppfattet problemene. Jeg ante ikke (greide ikke å se?) at dette var en villet utvikling. Jeg visste at det var noe som het “deres kultur” og som unnskyldte barnemishandling og annet. Men jeg visste ikke at det var vedtak gjort i Stortinget. Og at det var vedtatt av partier jeg hadde stemt på!

Jeg kan ikke få sagt hvor mye jeg er imot parallellssamfunn innen Norges grenser. Men dette har jeg allikevel på såkalt demokratisk vis stemt fram.

JEG HAR STEMT PÅ ARBEIDERPARTIET OG PÅ SENTERPARTIET

Jeg har en gang stemt på Gro Harlem Brundtland. Terje Tvedt skriver (side 141) at under GHB 3. regjering (1990-96) satte staten ned et utvalg med forslag (en NOU – Norsk offentlig utredning) om “Opplæring i et flerkulturelt Norge.” Jeg må igjen si at jeg på den tiden var helt uvitende om at slike tanker fantes. Jeg trodde hele tiden at jeg levde i en norsk kultur og at de som kom hit måtte “ta seden dit man kommer”. Og at problemene skyldes innvandrernes treghet med å lære seg norsk og norsk kultur.

Terje Tvedt skriver (side 141): “Grunnen til at denne utredningen fortjenes å nevnes spesielt i en analyse av Norges historie, er at den så tydelige avskrev den norske kulturen eller de norske eller europeiske verdiene som noe å bry seg om.”

ARBEIDERPARTIET GA DET NORSKE PÅ BÅTEN

Arbeiderpartiet ga altså det norske folket – med våre tradisjoner og verdier – på båten allerede på 70-tallet. Det fortsatt også videre med regjeringen Jagland (1996-97) (Terje Tvedt side 142): ”… det norske samfunnet har vært og i økende grad vil være flerkulturelt” og “Kulturelt mangfold er berikende og en styrke for felleskapet.”

Jeg levde i et helt annet verdensbilde. Jeg trodde fortsatt på: “Vi ere en nasjon, vi med.” Og jeg trodde at ordet nasjon var en god ting.

Terje Tvedt (side 142): “Meldingen var overhodet ikke interessert i norsk kultur eller norske verdier, i tråd med den kulturforståelse Jaglands kulturminister Turid Birkeland hadde. Hun sa: “Alle fremhever at det er viktig å verne det norske, men det tror jeg ikke er viktig i det hele tatt.”

PRESTEN SOM SVEK FLOKKEN SIN

Det var min (og kanskje din) stemme som førte fram til Kjell Magne Bondeviks første regjering. (17. oktober 1997 – 17. mars 2000.)

Jeg ga min stemme til Senterpartiet. De satt i regjering med en kristen statsminister, ordinert som prest i Den norske kirke. Statsminister Kjell Magne Bondevik, en mann som var klar til å svikte oss nordmenn og vår kristne kulturarv.

Terje Tvedt (side 144): “Regjeringen Bondevik avviste altså i 2004 både norske og vestlige verdier eller kristne verdier som en kjerne i samfunnets “Leitkultur””.

17. mai-talene fra denne tiden viste seg etter hvert å være nettopp bare det, 17. mai-taler:

“Alt hva fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett.”

viste seg overraskende nok (for mange av oss) å ikke ha noen verdi.

JEG HAR FORRÅDT NORSK KULTUR

Hvordan kunne jeg stemme så katastrofalt ansvarsløst? Jeg stemte – riktig nok uten å være bevisst på det – for regjeringer som ville berike oss med at innvandrerne var frie til å beholde sine kulturer, som med å holde kvinnene undertrykket, gi dem halve arven av en mann, bortføre/lure døtrene med til hjemlandet (som de en gang hadde flyktet fra?) og tvangsgifte dem. Sende sine norske sønner (= barn født i Norge) til landet foreldrene hadde “flyktet fra” for omskolering til foreldrenes egen kultur dersom barna hadde blitt for “norske”. Jeg snakker om de såkalte “nye landsmenn” som tydelig ikke ønsker å være landsmenn av oss norsk-norske.

FUNGERER DEMOKRATIET?

Hvordan kan det være at et demokrati fungerer så dårlig for mange av oss? Hvorfor har vi et demokrati som fremelsker diktatur (avgjørelser tatt veldig frekt over hodene på oss og som vi betaler i dyre dommer for å bli utsatt for)? Hvorfor har vi innført fordømmelse av den våkne og selvstendig tenkende norske befolkning – den delen av befolkningen som ikke er “politisk korrekte”? Jeg inkluderer her også de innvandrere som kom hit for å leve, det som tidligere ble kalt, vestlige liv. Som nordmann skammer jeg meg over sviket mot disse menneskene som flyktet fra klaner og annet og som møter den samme forfølgelsen og terroren (av sine slektninger) her i Norge, uten at det fordømmes. Tvert imot, det anses berikende for oss alle. Har vi andre tanker, er vi rasister. Innføringen av denne flerkulturelle berikelsen har jeg gang på gang gitt min stemme til.

DET ER IKKE FLERTALLET SOM BESTEMMER

Jammen de fleste … osv., er omkvedet. Ja, de fleste ramler heller ikke ned fra et fjell, men det er skrekkelig hver gang det skjer. Og hvis vi fortsetter å oppføre oss som en saueflokk så kan det vel gå utfor med oss alle. Det er ikke de fleste av verken innvandrerne eller vi norsk-norske som bestemmer. De fleste, flertallet, kalles også for den tause majoritet. Det er ikke den tause majoritet som avgjør retningen for Norge, uansett om vi stemmer eller ikke. De som bestemmer er de som har kontakter, de som står fram, de som roper høyest, krever mest, sier de blir mest såret, påstår seg diskriminert, utnytter lovverket langt utover det det en gang ble laget for og de som er mest voldelige/har størst voldspotensiale. Samt de som har skaffet seg overopphøyhet ved å smiske (bruke våre skattepenger) overfor de som har overnasjonal makt. Må heller ikke glemme de som har opphøyet seg selv til å være de snille og de moralsk overlegne. Det er disse som bestemmer Norges og norsk kulturs skjebne. Ikke de av oss som er det er flest av, den store saueflokken som for lengst har mistet sin hyrde.

HVORDAN KAN DET GÅ SÅ GALT?

Det er underlig og skremmende å leve i et demokrati der jeg som stemmeberettiget kan bidra til at det går så galt. I hvert fall sett i forhold til mine egne prinsipper og hva jeg tenker er et godt samfunn for nordmenn og for folk som vil leve blant nordmenn og norsk kultur (slik den var).

Har jeg blitt lurt, bedratt, forledet, manipulert, løyet for og holdt utenfor av de som styrer landet og andre som bestemmer hva som er “politisk korrekt”? Eller har jeg rett og slett bare vært en dust? Er jeg en idiot som ikke makter å orientere meg?

Jeg frykter for hvor mange idioter det er som stiller til Stortingsvalget i år. Og enda mer frykter jeg for hvor mange idioter det er som vil sørge for at alle disse fiender av norsk kultur fortsetter å beholde makta.

Det er et “sammensurium” (som Erna Solberg kalte det) av andre Norge-fiendtlige avgjørelser. Avgjørelser som jeg som stemmeberettiget vel kan sies å ha vært med på å vedta, selv om det er vedtak jeg verken har hatt innsikten om eller oversikten over. Hva har min valgdeltakelse opp gjennom årene betydd for at Norge har kunnet gi bort strømmen til andre land? At dommedagsprofeter og klimahysterikere hylles? At norsk natur ødelegges? At den norsk-norske befolkningen fortsetter å bli skiftet ut? At vår økonomi legges i grus?

Hvor selvdestruktiv styring av landet kan en dust som meg bli lurt til å støtte opp om? Mitt svar: Den er uten grenser.

Til info:

I valget 2013 stemte jeg på Arbeiderpartiet. (Hadde jeg kjent til stortingsmeldingene om innføring av det flerkulturelle i Norge, hadde jeg avstått.)

Ved forrige valg stemte jeg på Helsepartiet.

I år har jeg (forhånds-)stemt på Demokratene.

Tilleggsinfo (apropos gitt bort strømmen vår til andre land):

Jeg kjøper strøm av Ustekveikja og har opplevd følgende priser det siste året (et utvalg).

I fjor på denne tiden, 31.08.2020:

Din strømavtale Ustekveikja Variabel får ny pris; 21,60 øre/kWh uten mva, og 27,00 øre/kWh inkludert mva og lovpålagte elsertifikater. Den nye prisen gjelder fra 14. september 2020. Forrige varslede pris gjeldende fra 7. september 2020: 21,92 øre/kWh.

I fjor utpå høsten, 12.10.2020:

Din strømavtale Ustekveikja Variabel får ny pris; 24 øre/kWh uten mva, og 30 øre/kWh inkludert mva og lovpålagte elsertifikater. Den nye prisen gjelder fra 26.oktober 2020. Forrige varslede pris gjeldende fra 14. september 2020: 27 øre/kWh.

Midtvinters, 25.01.2021:

Med forventninger om kaldt og tørt vær øker markedsprisen på strøm ytterligere. Ustekveikja Variabel får ny pris; 55,20 øre/kWh uten mva, og 69 øre/kWh inkludert mva og lovpålagte elsertifikater. Den nye prisen gjelder fra 8. februar 2021. Forrige varslede pris gjeldende fra 1. februar 2021: 67 øre/kWh.

01.03.2021:

Din strømavtale Ustekveikja Variabel følger den generelle prisen i strømmarkedet. Vi kan fortsatt forvente svingninger i spotprisen, men har forhåpentligvis lagt de høyeste prisene bak oss.

Ny pris på Ustekveikja Variabel er 69 øre/kWh inkludert mva og lovpålagte elsertifikater, gjeldende fra 15. mars 2021.

I skrivende stund, mens sola steker og hagen er i fullt flor, 30.08.2021:

Som følge av økte strømpriser endres prisen på Ustekveikja Variabel til 115 øre/kWh inkludert mva og lovpålagte elsertifikater, gjeldende fra 13. september 2021. Forrige varslede pris gjeldende fra 6. september 2021: 105 øre/kWh.

På ett år har regjeringen greid å øke min strømregning fra 27 øre til 115 øre/kWh (115/27×100=425,92), dvs. over 425%! Prisen mens det fortsatt er sommervarme! Snakk om å føle seg lurt! Dette blir en kald vinter.

