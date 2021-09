annonse

Høy CO2-pris, lite vann og nye kraftkabler til utlandet vil drive strømprisene videre oppover. Prisøkningen skyldes hovedsakelig det grønne skiftet og arbeidet med å fase ut fossil kraftproduksjon, sier analytiker Tor Reier Lilleholt til Klassekampen.

Avisen skriver at det var prisrekord på strøm i juli, og at prisen steg ytterligere i august. Ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har strømprisen aldri vært høyere over tid. Dagens strømpris er nesten tidobbelt så høy som på samme tid i fjor.

– En gjennomsnittlig husstand kan oppleve å få 2 000 kroner mer i strømregning i hver av vintermånedene sammenlignet med nivået man har vært vant til, sier Lilleholt, som er sjefanalytiker i kraftplanleggingsselskapet Volue.

Kraftproduksjon på kull og gass har blitt dyrere i Europa grunner økt CO2-avgift. De høye prisene smitter over til Norge via utenlandskabler.

På grunn av lite vann i magasinene og mindre vind enn forventet, blir Norge mer påvirket av prisøkningen i andre land enn vi ellers ville blitt.

– Dette er et resultat av politiske beslutninger. Høye priser på skitten kraftproduksjon er nødvendig hvis man skal lykkes med det grønne skiftet. Jo dyrere det blir, jo fortere går skiftet til fornybar, sier Lilleholt.

Også kommunikasjonssjef i Statnett Christer Gilje mener at den viktigste grunnen til at CO2-prisen i Europa har gått veldig opp, er politikken for å fase ut fossile energikilder.

– Det er nødvendig for å få til det grønne skiftet, sier han og legger til:

– Når vi får tilgang på mye ny fornybar kraft i Europa, vil CO2-avgifta få mindre betydning, og prisen vil kunne gå ned, men det er vanskelig å si akkurat når det vil skje.

