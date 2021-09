annonse

Men det er en ting som bare Rødt støtter – innføringen av «borgerråd».

Extinction Rebellion (XR) har tre krav til norske myndigheter. De to første er at de skal fortelle «sannheten» om klima- og naturkrisa, og handle som om den sannheten gjelder. Begge to er «klimapartiene» enige i. Men det tredje kravet støttes kun av Rødt. Etablere et borgerråd for å sikre en «rettferdig omstilling til et bærekraftig samfunn.»

Klimaminister Sveinung Rotevatn mener at Stortinget er en bedre løsning enn borgerråd. Han er også kritisk til rebellenes metoder i andre land, men sier de har holdt seg innenfor i Norge.

– I Norge har de stort sett holdt seg innafor. Men de har for eksempel blokkert inngangen til Klima- og miljødepartementet. Jeg syns ikke noe om å hindre folk som jobber for klima og miljø hver dag å gå på jobb, sier Sveinung Rotevatn til Klassekampen.

Lars Haltbrekken fra SV har heller ikke noe tro på borgerråd.

– Jeg tenker at det er bra med aksjoner som legger press på politikere i miljøkampen. Det har jeg selv drevet med i lang tid, og jeg synes sivil ulydighet er en viktig del av demokratiet, sier Haltbrekken.

Men nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen er mer positiv til et borgerråd.

– Jeg er uenig i at det er udemokratisk. Så vidt jeg forstår, er borgerrådet XR vil ha en utvidelse av demokratiet,, sier hun.

Rasmus Hansson fra NDG sier kravet om borgerråd er «grunnen til at han ikke har meldt seg inn i XR».

– Jeg tror ikke det er et lurt grep. Vi har et representativt og parlamentarisk demokrati i Norge, som strengt tatt ivaretar de hensynene borgerrådet skal ivareta. Jeg har foreløpig ikke skjønt hvordan det skal være mer demokratisk enn hva vi allerede har, sier han.

