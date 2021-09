annonse

Måten vi lever på truer oss alle, og trusselen kommer nærmere. Verden står på vippepunktet.

– Det finst diverre ikkje éin Frodo som kan gå med ringen for oss. Me har alle fått ein ring kvar, som me sjølv må kaste i elden, skriver 1.-kandidat til Stortinget for Buskerud MDG, Margit Fausko i NRK Ytring.

Fausko sier at en kan ikke velge hvilken tid man blir født inn i, men hun understreker at vi kan gjøre noe med den tiden vi blir tildelt.

– Som 28-åring tilhøyrer eg den fyrste generasjonen i nyare tid som vil få det vanskelegare enn foreldregenerasjonen sin. Klimarapporten hugg dette i stein, sier hun, og forteller at det er lite vi kan gjøre:

– Havet stig 3,7 mm kvart år. Hyppigare og kraftigare ekstremvêr og utrygge avlingar vil prege oss unge si framtid, og det er for seint å forhindre det.

Hun er i tvil om oppvarmingen stopper ved 1,5 grader, hun spør om den kan øke til 4 grader, og at ekstremværet kan bli ti ganger verre.

– Verda treng solidaritet, samarbeid og ambisiøst leiarskap i møte med denne krisa.

Fausko sier at vi slutte fred på tvers av grenser og folkeslag, og sammen erklære krig mot klimaendringene – slik hobiter, alver, dverger, trollmenn og menneske erklærte krig mot Sauron i Ringenes Herre, skriver hun, og legger til:

– «Ringen» er kanskje eit symbol på vår avhengigheit av den fossile livsstilen som trugar oss alle. Ein livsstil som er basert på overforbruk og forbrenning av olje, kol og gass.

