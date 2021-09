annonse

annonse

Det er i TV 2s siste måling tallene fremkommer.

Fokus hos TV 2 er at venstresiden mister mandater fordi KrF og Venstre på målingen karrer seg så vidt over sperregrensen. Ap, Sp og SV er nå 6 mandater unna rent flertall og er avhengig av enten Rødt eller MDG for å danne regjering. Rødt faller forøvrig hele 2,4 prosent og havner på 4,8.

Målingen kommer bare tre dager etter forrige måling fra TV 2 som Resett rapporterte om.

annonse

Sp ligger på 11 prosent og er ytterligere en halv prosent ned. Tiden for å lukte på 20-tallet virker fjern. Frp faller fra 11,7 til 10,7 prosent. Ap (23,4) og Høyre (21,5) går litt frem.

Nok en gang oppgir TV2 partiene i kategorien Andre. De får tilsammen 4,8 prosent. Demokratene er fortsatt størst. De får 1,5 prosent, likt som for tre dager siden, men ned fra målingen uken før på 2,4 prosent.

Skal vi tolke noe inn fra de siste tre målingene har Partiet De Kristne (PDK) og partileder Erik Selle et godt sig. De har på TV 2s målinger gått fra 0,6 prosent for snaue to uker siden, til 0,9 prosent til nå å oppnå 1,3 prosent.

annonse

– Den kristne kulturarven er under press. Ikke bare fra Twitter-venstre men også under den borgerlige regjeringen de siste 8 år. Devaluering av det norske flagg i vår tror jeg uroer mange. Klimafanatismen og globalisering endrer Norge, mens kjernesaker som forsvar, beredskap og trygghet neglisjeres. Derfor opplever vi veldig mye goodwill fra vanlige folk men no-plattforming og usaklig kritikk fra medier og etablissementet. Jeg tror potensialet er stort i dette valget, og nå ser vi at det er mulig, sier PDK-leder Erik Selle i en kommentar til Resett onsdag kveld.

De øvrige i kategorien Andre er som følger: Liberalistene (0,5), Pensjonistpartiet (0,5), Sentrum (0,4), INP (0,3), Pasientpartiet (0,1), Alliansen (0,1), Helsepartiet (0,1).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474