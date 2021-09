annonse

Beijing tar ytterligere grep, nå blir det forbudt for de under 18 år å game mer enn tre timer i uken.

Det er ikke lov å spille mer enn en time om dagen, og tillatelsen gjelder kun fredag, lørdag og søndag fra klokken 20 til 21. Dette gjelder alle plattformer slik som pc, pad og telefon.

Gaming blir kalt det «åndelig opium», og fører til en voksende avhengighet. Men nå har Beijing innført nye strenge regler. Dette er en del av et stort skifte fra Beijing for å styrke kontrollen over samfunnet. Etter mange år med økonomisk vekst forsøker nå kommunistpartiet å ta tilbake makten. Foreløpig har de strammet grepet innenfor områder som teknologi, utdanning og eiendom.

Reuters skriver at i 2019 var det også regler for gaming for de under 18 år, men da var begrensningen 1,5 timer per dag og tre timer på fridager. De nye reglene sammenfaller med kommunistpartiets forsøk på å vingeklippe teknologigigantene, slik Alibaba Group og Tencent Holdings. De har blitt for store og utfordrer kommunistenes makt. Spillmarkedet i Kina omsetter for 400 milliarder kroner. Rundt 62 prosent av de under 18 gamer online, og 13 prosent spiller mer enn to timer om dagen.

Myndighetene varsler om kontroller av online spillselskaper, de uttaler også at foreldre og lærere er viktige i kampen mot gaming.

