En mor og to fedre som mistet sine barn som ble drept av en selvmordsbomber i Kabul forrige torsdag har gått hardt ut mot Joe Bidens opptreden da de møttes denne uken.

Shana Chappell, som er moren til marinekorporal Kareem M. Nikoui, har gått ut på Instragram og Facebook med sterk kritikk av Joe Biden etter at de møttes ved mottakelsen av kistene.

Biden har allerede fått kritikk for å ha sett på klokka flere ganger mens kistene ble fraktet ut av flyet. Men også under de direkte møtene med de pårørende skal Biden ha visst liten reell interesse og blitt oppfattet som «ufølsom», skriver Fox News.

– President Biden, denne meldingen er til deg. Jeg vet ansiktet mitt har brent seg fast i hjernen din, starter Chappell med.

Hun skriver videre at Biden angivelige snakket mer om sin avdøde sønn Beau Biden III, som døde av hjernekreft i 2015 i en alder av 46 år. Beau Biden hadde tjenestegjort i Irak, noe president Biden har nevnt flere ganger mens han har snakket om uttrekningen fra Afghanistan og hvilken byrde det er for soldater og deres familier.

– Du prøvde å avbryte meg og komme med din egen sørgehistorie og jeg måtte si til deg, «dette handler ikke om deg så ikke gjør det til noe om deg» skriver Chappel.

Hun skriver videre at hun oppfattet det slik at Biden «rullet med øynene» som om han var misfornøyd med hennes måte å svare tilbake (rolled your f***ing eyes in your head like you were annoyed with me).

Fox News har også intervjuet to andre fedre som mistet sine sønner i Kabul forrige. De har liknende anklager som Chappell om at Biden var selvopptatt og ufølsom. Mark Schmitz og Darin Hoover fortalte Sean Hannity at møtet med Biden «gikk ikke bra».

Hoover mente Biden så på klokka når hver eneste av de 13 kistene ble båret av flyet, skriver Fox News.

