Det er Norsk koronomonitor som drives av Opinion som stiller spørsmålet.

Kun 4 prosent sier nei til å ta vaksine, og kun 2 prosent svarer vet ikke. Andelen som vil ta vaksine er på et rekordhøyt nivå under pandemien. Nå oppgir totalt hele 95 prosent at de vil ta, eller allerede har tatt, vaksine. Det er de over 16 pr som er spurt.

– De som tidligere var usikre faller ned på å si ja til vaksine, sier Nora Clausen, seniorrådgiver i Opinion til eget nettsted.

Hun sier at økt vilje blant «tvilerne» til å vaksineres, trolig skyldes den fjerde smittebølgen.

Norge har nå gitt ca. 90 prosent av den voksne befolkningen første dose, og over 70 prosent er fullvaksinert.

Hvem vil ikke vaksineres?

Norsk koronamonitor skriver at de som ikke vil vaksineres utgjør en liten andel av befolkningen «og finnes overalt i samfunnet, men har flere kjennetrekk.»

– Folk som sier nei til vaksine finnes blant oss alle og er ikke en enhetlig gruppe, men kort fortalt har de mindre tillit til myndighetene, er mer bekymret for bivirkninger av vaksinen og synes åpningsfasen går for sakte, sier Clausen.

Videre heter det at de som sier nei til vaksine har omtrentlig samme utdanningsnivå som befolkningen ellers. 56 prosent av de som ikke vil ta vaksine er menn og 44 prosent kvinner. De er noe overrepresentert i aldre under 50 år.

De hører videre «hjemme i alle partier, men har en noe større andel på høyresiden i politikken, herunder ytterst på høyresiden. Samtidig er innvandrere svakt overrepresentert i gruppen,» skrives det.

Bekymret for bivirkninger

Hele 86 prosent (av de som ikke vil ta vaksine) sier at de er bekymret for at en koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger, mot 44 prosent i resten av befolkningen.

