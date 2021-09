annonse

Tybring-Gjedde sier han med interesse har lest Sisseners påstand om at ingen av partiene har inndekning for sine forslag, men han vil ikke helt gå god for påstanden.

– Da prøver han på en skrøne eller snakker mot bedre vitende, sier Christian Tybring-Gjedde til Resett.

Jan Petter Sissener sier at den aller viktigste oppgaven for en ny regjering burde være å opprettholde velferdssamfunnet vårt. Han mener at det ikke er noen partier som ser ut til å ha skjønt det.

– Jonas snakker om arbeid til alle og Erna snakker om enkeltpersoners muligheter til å velge selv. Sylvi snakker om bedre veier og et bedre helsevesen, mens Trygve snakker om hvor viktig det er å ta vare på innbyggerne utenfor Ring 3 i Oslo.

Christian Tybring-Gjedde er ikke helt enig i uttalelsene til Sissener, og fremhever at Frp har lagt frem et alternativt budsjett.

– Leser med interesse Sisseners påstand om at ingen av partiene har inndekning. Da prøver han på en skrøne eller snakker mot bedre vitende. FrP leverte et alternativer statsbudsjett med store innsparinger. På klima, men ikke minst på mottak av flyktninger. 1 flyktning utgjør 20 millioner i utgifter i et livsløp (tall fra SSB). Da kan man jo gjøre noen regnestykker og se hvilke enorme utgifter FrP er alene om redusere. Sissener har nok en delt agenda. Han utelater Høyre og Ap i regnestykket, sier Christian Tybring-Gjedde til Resett.

