I oktober 2009 fikk utlendingen (33) avslag i Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak på sin søknad om beskyttelse i Norge.

Utlendingsnemnda (UNE) fastholdt UDIs avgjørelse juli 2011. I tillegg ble utlendingen varig utvist fra Kongeriket Norge.

Vilkårlig

I sammenheng med en trafikkontroll, ble utlendingens ulovlige opphold i Norge avdekket og han ble derfor pågrepet.

I ettertid, etter hvert som politiet fant frem til utlendingens angivelige oppholdssted, ble dette tilholdsstedet ransaket.

Pengebeslag

I forbindelse med ransakingen fant politiet et kontantbeløp på NOK. 114 000,-.

Politiets utlendingsenhet (PU) besluttet å beslaglegge ovennevnte kontantsum. Dette for å dekke utlendingens utreise til sitt hjemland, jf. utlendingsloven § 104 andre ledd tredje punktum.

Utlendingen har motsatt seg pengebeslaget. Derfor måtte PU nå i en påtegning be om Oslo tingretts kjennelse om fortsatt beslag.

Utlendingens advokat, Bjørn Rudjord, henviste til at pengene hadde en lovlig forhistorie, og la ned påstand om at begjæringen om å beholde beslaget ikke ble tatt til følge.

Rettens vurdering

Retten påpekte at utlendingen i utgangspunktet for alltid er utvist fra Norge, samt at han har oversittet utreisefristen med mange år, samtidig som han har oppholdt seg ulovlig i landet.

Utlendingen har bevisst unnlatt å melde ifra om sin adresse til politiet, noe han er pliktig til etter utlendingsloven.

På bakgrunn av trafikkontrollen, var det helt vilkårlig at politiet avdekket utlendingens langvarige ulovlige opphold i riket.

Retten kom frem til at vilkårene for pengebeslaget var i oppfylt. Hvordan utlendingen hadde ervervet nærværende pengesum var uvesentlig med tanke på beslutningen av beslaget.

august 2021 kunne Oslo tingrett informere PU at opprettholdelsen av pengebeslaget ble tatt til følge.

Nekter å returnere

Til politiet har utlendingen opplyst at han vil motsette seg en tilbakesendelse til sitt hjemland.

Sett i relasjon til utlendingens truende uttalelser, har PU i første omgang bestemt at han vil bli tvangsreturnert til Irak med tre ledsagere.

Kostnadene ved denne utreisen, som utlendingen er forpliktet til å betale, vil sannsynligvis overstige det beløpet som politiet allerede har beslaglagt i saken.

I den anledning har PU utferdiget en kostnadsberegning, basert på tre ledsagere. Utlendingen er også forpliktet til å betale for ledsagernes flybilletter, hotellopphold, overtidsbetaling, diettpenger med mer.

Utlendingsloven

Relatert til utlendingsloven § 104 andre ledd tredje punktum, jf. første punktum, kan det foretas beslag av penger «til dekning av kostnader som utlendingen plikter å dekke i forbindelse med utreise», dersom det er «konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksetting» av et vedtak som medfører at han må forlate riket.

Utlendingsloven § 91 første ledd:

«En utlending som i medhold av loven føres ut av riket, plikter å betale utgiftene ved sin egen utreise. Utlendingen skal også betale utgifter til vakthold når dette er nødvendig fordi det er grunn til å frykte at utlendingen vil motsette seg retur eller oppføre seg truende eller farlig i forbindelse med utreisen. Kravet er tvangsgrunnlag for utlegg».

